‘El Puerto para vivir’ acusa al PP de mentir sobre los datos de población

La publicación del padrón oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúa a El Puerto de Santa María en 89.983 habitantes a 1 de enero de 2025, “desmonta el discurso de expansión demográfica difundido por el Ayuntamiento durante los últimos años y este pasado verano, cuando aseguró que la ciudad había llegado a los 90.423 habitantes y consolidado un crecimiento como gran ciudad, un dato totalmente inventado en su momento”. Así lo afirman desde la plataforma ciudadana ‘El Puerto para vivir’, quienes consideran que “esa narrativa no solo se muestra falsa sino profundamente anacrónica, porque se basa en un modelo de ciudad que ya no responde a las realidades demográficas del siglo XXI. Seguimos con una estrategia municipal anclada en ideas del pasado e incapaz de avanzar y modernizarse para estar a la altura de los tiempos que nos toca vivir”, afirman.

Desde la plataforma recuerdan que “el Ayuntamiento ha insistido en presentar la construcción de nuevas urbanizaciones como vía principal para el crecimiento de la ciudad. Este planteamiento ignora las tendencias demográficas más sólidas a escala europea y global y no tiene en cuenta los problemas que plantean la especulación creciente en base a la turistificación”.

Para este colectivo “la expansión urbana basada en nuevas promociones inmobiliarias privadas y que no garantizan vivienda pública alguna no tiene sentido ni sirve para garantizar crecimiento real que además genera costes ambientales, económicos y sociales difíciles de sostener. En este contexto, insistir en crecer construyendo es un discurso desfasado, caro y ambientalmente dañino, que además desvía la atención de los verdaderos retos urbanos que El Puerto debe enfrentar”.

La realidad de El Puerto es, para esta plataforma, que “tenemos una población estancada desde el 2012 y un parque de vivienda infrautilizado. Los datos del INE confirman que El Puerto no crece, se mantiene estancado o fluctúa mínimamente. Mientras tanto, la ciudad arrastra problemas estructurales que se ignoran deliberadamente cuando se construyen relatos falsos de gran ciudad en expansión”.

En El Puerto, como recuerdan, “existen miles de viviendas vacías, muchas en manos de fondos, entidades bancarias o especulación pasiva, datos que se han resaltado en diferentes momentos tanto por parte de Revive El Puerto como de Betilo, dos asociaciones que luchan por la recuperación del centro histórico, que se encuentra en progresivo deterioro, con solares abandonados, locales cerrados, edificios sin mantenimiento y pérdida de actividad residencial, donde ya apenas quedan habitantes.”

A la vez lamentan que “ tenemos a jóvenes que no pueden acceder a vivienda y se ven obligados a trasladarse a otros municipios. Mientras tanto el discurso oficial lleva siete años hablando de VPOs que nunca se construyen, de alquiler social que no se hace una realidad y todo eso ha quedado evidenciado en unos presupuestos donde no hay inversión alguna en vivienda pública. Hablar de crecimiento sin atender a estas realidades es tapar con optimismo artificial una gestión incapaz de afrontar los problemas estructurales de la ciudad”, afirman.

El Puerto para Vivir reclama transparencia demográfica plena, basada en datos del INE sin manipulación política; un plan integral de rehabilitación del centro histórico y de los barrios consolidados; un programa estructural de ocupación de viviendas vacías y vivienda asequible para jóvenes y familias; una estrategia urbana alineada con las tendencias demográficas europeas y no con modelos especulativos de décadas pasadas; y una planificación municipal honesta, que abandone discursos propagandísticos y trabaje por un futuro sostenible y habitable.

“El Puerto no necesita inflar cifras. Necesita políticas reales y cuidar los que ya viven aquí, en vez de perderse en un discurso vacío de una ciudad que no existe”, insisten desde la plataforma.