Puerto Sherry despide con éxito la escala española de la 'Clipper Round the World Yacht Race'

La Bahía de Cádiz vivió este domingo una jornada para el recuerdo con la salida oficial de la Clipper Round the World Yacht Race desde Puerto Sherry, única escala en España de la regata oceánica más exigente e inclusiva del mundo.

Tras zarpar el pasado 3 de septiembre de Portsmouth (Reino Unido) y completar más de 1.600 millas náuticas en una travesía marcada por duras condiciones de mar y viento, la flota de diez veleros Clipper 70 culmina una semana de escala en la marina portuense antes de poner rumbo a Punta del Este (Uruguay), primera gran etapa transatlántica de esta vuelta al mundo de 40.000 millas.

Durante los últimos días, centenares de vecinos y visitantes se han acercado a Puerto Sherry para conocer de cerca los barcos y a sus tripulaciones internacionales, en una programación abierta al público que ha incluido visitas guiadas a bordo, talleres, música en directo y un animado ambiente náutico y familiar.

El equipo organizador de la regata y el staff de Puerto Sherry coinciden en destacar el “saldo más que positivo” de esta escala, tanto por la cálida acogida ciudadana como por la comodidad de las instalaciones para los equipos en su preparación de la exigente travesía atlántica.

La última jornada de estancia de barcos y tripulaciones en el puerto deportivo portuense comenzaba con una ceremonia de despedida en la Terraza del Hotel Puerto Sherry por parte de los directivos de Puerto Sherry con su presidenta Valle de la Riva al frente. Uno de los momentos más emotivos fue la lectura de una carta de despedida por parte de una de las hijas de Luis Martínez-Curt, valenciano tripulante en la embarcación Quingdao.

La jornada ha tenido además un carácter singular ya que por primera vez han coincidido en la Bahía de Cádiz dos regatas transoceánicas de gran proyección internacional. Mientras la Clipper Race emprendía su rumbo hacia Sudamérica desde El Puerto de Santa María, la Globe 40 iniciaba en la capital gaditana su gran etapa hacia Cabo Verde. Una casualidad que convierte este 14 de septiembre en una fecha histórica para la vela oceánica en aguas gaditanas.

Creada en 1996 por el legendario navegante Sir Robin Knox-Johnston, la Clipper Race es la única vuelta al mundo concebida para navegantes amateurs. Sus tripulaciones, formadas en su mayoría por personas sin experiencia previa en alta mar, afrontan ocho etapas a bordo de los Clipper 70, con solo dos profesionales por barco. Para muchos participantes, esta travesía supone un desafío vital y transformador, más allá de la competición deportiva.

Con su segunda escala en Puerto Sherry —tras la realizada en 2023—, la Clipper Round the World Yacht Race refuerza la posición de la marina portuense y de la Bahía de Cádiz como referente internacional de la vela oceánica, cerrando una semana que quedará en la memoria de la ciudad y de todos los amantes de la navegación.