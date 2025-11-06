El Puerto instala el alumbrado navideño con más antelación que nunca

Este año no hay sustos, ni carreras de última hora, ni encendidos por tramos porque se ha retrasado la instalación del alumbrado. En esta ocasión el concejal de Fiestas, David Calleja, ha conseguido que la gran mayoría del alumbrado extraordinario de Navidad esté ya instalado cuando estamos comenzando el mes de noviembre, aunque la mayor parte ya estaba colocada en sus correspondientes calles desde finales de octubre.

Del montaje de este año llama la atención la decoración elegida para la calle Larga, inspirada en los Reyes Magos y muy original para lo que suele ser la tónica de este tipo de iluminación. También se ha instalado ya el gran árbol de Navidad en la Plaza del Castillo.

En cuanto al encendido del alumbrado extraordinario, aún no se ha comunicado oficialmente el día de encendido, pero será entre finales del mes de noviembre y principios de diciembre, y en cualquier caso antes del puente festivo de La Inmaculada.