El Puerto dará la bienvenida a la Navidad este viernes 28 con el encendido del alumbrado y la tradicional Cabalgata de la Estrella

El Puerto de Santa María se prepara para vivir uno de los momentos más esperados del año: el encendido oficial del alumbrado extraordinario de Navidad, que tendrá lugar este viernes 28 de noviembre.

La celebración arrancará a las 18:30 horas con la salida de la tradicional Cabalgata de la Estrella de la Ilusión, encarnada este año por Ruth Amaya, desde la Plaza de la Noria. El cortejo, acompañado de animaciones luminosas, estrellas resplandecientes, grupos locales y bandas musicales, avanzará por la avenida del Ejército, la plaza de Toros (por dentro), calle Los Moros, calle Santa Lucía, plaza España, calle Vicario, calle Ganado, calle Nevería y el lateral de la plaza Peral, accediendo finalmente al interior de esta última desde calle Larga, donde se vivirá uno de los momentos más especiales del recorrido.

Una vez finalizado el itinerario, la Cabalgata alcanzará la plaza Isaac Peral, donde en torno a las 19:30 horas se procederá al encendido oficial del alumbrado navideño, un acto que estará presidido por el alcalde, Germán Beardo, acompañado por la Estrella y el concejal de Fiestas, David Calleja.

El público podrá disfrutar de la actuación de la Coral de La Salle, así como de una completa programación de animaciones y espectáculos que iluminarán el entorno del Ayuntamiento, realzando la belleza de la Plaza Peral, la Calle Larga y la fachada del Consistorio, que lucirá su mejor imagen para recibir la Navidad.

Como cada año, el Ayuntamiento ha trabajado para ampliar y mejorar la iluminación navideña, incorporando importantes novedades. Por primera vez, el Camino de los Enamorados y la zona de Crevillet contarán con arcos de luz, mientras que la Plaza de la Noria refuerza su decoración. También se ha engalanado por completo la calle Valdés, y la Plaza del Polvorista estrena su primer alumbrado navideño. La calle Larga sorprenderá con una decoración inspirada en los Reyes Magos y el Cascanueces, mientras que el gran árbol de Navidad se ha instalado en esta ocasión en la Plaza del Castillo.

El Ayuntamiento invita a todos los ciudadanos a participar en este gran encendido navideño y a disfrutar de una ciudad que, un año más, se viste de luz, ilusión y esperanza para celebrar la llegada de la Navidad.