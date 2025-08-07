El Puerto contará con un nuevo depósito de agua

Finalmente, después de más de una década en pausa, La Junta retomará la construcción de un nuevo depósito de agua en El Puerto. Así lo ha anunciado recientemten el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, quien ha asegurado que La Junta prevé licitar las obras del depósito de agua de El Marinero. "El objetivo es poner en funcionamiento cuanto antes un depósito clave para el suministro de agua en este municipio gaditano, aumentando la garantía de abastecimiento, calidad y eficiencia en el servicio”, ha explicado el consejero haciendo referencia a esta infraestructura que "permitirá multiplicar por cuatro el volumen de agua almacenada, pasando de los 9.000 metros cúbicos actuales a 39.000".

Hay que recordar que estas obras, que comenzaron en 2008 y quedaron interrumpidas un año después, quedando El Puerto únicamente abastecido durante estos años por el depósito de La Belleza, de apenas 9.000 metros cúbicos. "La actuación abastecerá a los municipios de El Puerto y Rota y beneficiará a una población que ronda los 120.000 habitantes, cifra que se duplica en verano", aseguran desde La Junta. A esta buena noticia se suma también la gratitud del alcalde Germán Beardo. " Este nuevo depósito era una infraestructura muy necesaria y su puesta en marcha supondrá un salto de calidad en el servicio, aportando mayor seguridad y tranquilidad a las familias portuenses y favoreciendo el desarrollo económico de la ciudad”.

Entre los trabajos, presupuestados en 1.961.408€ y previstos en un plazo de cinco meses, se incluye la rehabilitación del depósito, cuarTo de válvulas, urbanización, nuevo sistema de cloración, accesos e instalaciones eléctricas.