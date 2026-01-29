El Puerto celebra este sábado 31 la procesión de San Sebastián en Vallealto

El Puerto celebrará la procesión de San Sebastián este sábado 31 de enero, a partir de las doce del mediodía, recorriendo numerosas calles de Vallealto.

El teniente de alcalde de Fiestas, David Calleja, ha señalado que el párroco, Francisco Miguel Morales Varoni, ha decidido, tras comprobar los partes meteorológicos, que la procesión, que no pudo desarrollarse el pasado domingo por la previsión de lluvias, vuelva a las calles, culminando la Semana de San Sebastián, que ha incluido actividades culturales y un triduo, y que la Concejalía arropa la postura del sacerdote y colaborará en la actividad.

La procesión partirá desde la parroquia de San Sebastián, situada en la calle Giralda número 59, y contará, gracias a la Concejalía, con el acompañamiento musical de la Banda de Cornetas y Tambores Alfonso X el Sabio.

Calleja ha destacado el crecimiento que ha experimentado esta celebración, fruto del trabajo constante de la comunidad parroquial y del fuerte vínculo que San Sebastián mantiene con la ciudad. El edil ha felicitado a los responsables de la parroquia y expresado su apoyo al proyecto de construcción de una nueva iglesia, para el que se vienen organizando distintos actos, deseándoles el mayor de los éxitos.

Por su parte Francisco Miguel Morales Varoni ha agradecido la implicación de la Concejalía de Fiestas para engrandecer el recorrido procesional, así como la cesión del paso por parte de la parroquia de Nuestra Señora de la O de Chipiona. La imagen será portada por jóvenes de distintas hermandades de El Puerto, bajo la coordinación del capataz José Manuel Cristo.

Francisco Morales ha querido recordar además el profundo valor histórico de esta devoción, señalando que San Sebastián fue nombrado copatrono de El Puerto en 1525, tras la intercesión atribuida al santo durante una epidemia de peste. “Cinco siglos después, esta fe sigue muy viva entre los portuenses”, ha subrayado.