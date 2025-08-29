El Puerto: "La amenaza sobre el pinar sigue existiendo"

Se han tomado su tiempo, pero Ecologistas en Acción ha salido al paso del vídeo y la nota de prensa publicados por la edil de Urbanismo, Danuxia Enciso, el pasado 12 de agosto, sobre el futuro vial de la calle Azor, en El Águila, matizando algunas de las afirmaciones de la concejala.

Para empezar, tras la intención expresada por la edil de "desmentir rotundamente una noticia falsa por parte del grupo Vox y secundada por los grupos ecologistas” de que el Ayuntamiento pretende talar parte de un pinar para construir un nuevo vial de acceso al antiguo Club Mediterráneo, la asociación afirma que "la noticia no es falsa, es completamente verdadera y verificable".

Por otra parte, añaden que "Ecologistas en Acción no ha secundado a ningún grupo político, siendo esta asociación la única que se opuso desde el principio en el año 2021 a la modificación del PGOU de 1992 que contemplaba el nuevo vial, presentando alegaciones, recursos y proponiendo un trazado alternativo por viales existentes sin afectación al pinar, propuesta que, por cierto, fue rechazada por el Ayuntamiento.

También afirmaba Enciso en sus declaraciones que "es rotundamente falso que aquí se vaya a ejecutar un vial y que se vaya a talar algún pino”. Sin embargo, el proyecto fue aprobado en pleno el 12 de abril de 2023 por mayoría absoluta, con la modificación puntual de ordenación pormenorizada del PGOU de 1992, contemplando la innovación del sistema local viario AARV-CO18-SU5 y AARV-CO21-SU5. "Esta actuación tiene todos los trámites administrativos aprobados y está listo para su ejecución", aseveran desde el colectivo. Además, se plantean que "si no existe la intención de ejecutar esta actuación, ¿por qué se expropia los terrenos afectados por el vial que son propiedad de la Comunidad de Propietarios de Vistahermosa?".

También refiere la concejala que la modificación del PGOU de 1992 obedece al cumplimiento de una sentencia del TSJA que obligaba al ayuntamiento a modificar el vial AP-01 previsto en el PGOU de 2012, pero para los ecologistas "Danuxia no dice toda la verdad. Efectivamente existe una sentencia ganada por la Comunidad de Propietarios de Vistahermosa que anulaba el vial AP-01 previsto por PGOU de 2012 que atravesaba el pinar. Con posterioridad, el PGOU de 2012 fue anulado en su totalidad por el Tribunal Supremo (TS), por lo que la sentencia señalada resultaba ejecutada al decaer el vial proyectado. De hecho, el ayuntamiento inició con el PGOU de 2012 en vigor una modificación para dar cumplimiento a la sentencia, pero quedó archivado al ser anulado el plan por el TS. El nuevo vial previsto no se corresponde, por tanto, a ninguna sentencia del TS".

La asociación cree además que "la señora Enciso es que existe un convenio firmado el 26 de enero de 2018 por ella misma (entonces presidenta de la Comunidad de Propietarios de Vistahermosa) y la empresa propietaria en su día de los terrenos del Club Mediterráneo, mediante el que ambas partes se comprometían a promover ante el Ayuntamiento la modificación del PGOU para cambiar el vial AP-01 que penetraba directamente en la urbanización. A nuestro criterio, es precisamente esta circunstancia la que ha llevado al Ayuntamiento a tramitar esta modificación, en principio del PGOU de 2012 y después del PGOU de 1992, pero en este caso para modificar el vial denominado AARV-CO18-SU5 que difiere del previsto AP-01 en el PGOU de 2012 y que anuló la ya mencionada sentencia del TS".

En cuanto a la afirmación de la edil de que “no hay intención ni presente ni futura de ejecutar ese vial, porque por los actuales viales existentes ya está garantizado el acceso al litoral”, los ecologistas ponen de relieve que "estas palabras contradicen lo que está escrito. Estas intenciones no son de fiar, por cuanto si fueran ciertas el Ayuntamiento hubiera previsto en la modificación del PGOU (como había propuesto Ecologistas en Acción en sus alegaciones) la opción de anular el vial inicial dirigiendo el tráfico por los viales existentes, suficientes para el tráfico previsto. En cambio, se optó por el diseño de un nuevo vial que amplía los existentes e incluso se introduce por el pinar, suponiendo la tala de al menos 80 pinos".

Por último, dice la edil que “las marcas en los árboles forman parte del plan forestal que tiene la Comunidad de Propietarios para la correcta trata y poda de los árboles. Entonces, ¿cómo se explica que precisamente la mayoría de pinos marcados se encuentren en la zona ya expropiada por el ayuntamiento para la ejecución de los viales y no en el resto del pinar?. No es creíble por tanto esta afirmación dado que la Comunidad de Propietarios no puede actuar sobre los pinos que ya no son de su propiedad".

Para los ecologistas "el Ayuntamiento se ha visto sorprendido por la manifiesta oposición de vecinos y ciudadanos a la tala de pinos para la construcción de un vial innecesario, que ha dado lugar a la creación de una plataforma ciudadana para la defensa del pinar, y con la finalidad de parar esta creciente oposición han inventado una excusa nada creíble plasmada en el video de la concejala Danuxia Enciso. La amenaza sobre el pinar sigue existiendo", sentencian.

El colectivo cree que "la única garantía para parar esta actuación y dar tranquilidad a los vecinos y ciudadanos es el compromiso del Ayuntamiento de que en el nuevo planeamiento general que se está elaborando se contemple el acceso al Club Mediterráneo por los viales existentes, evitando la tala de árboles. Si efectivamente quieren ser creíbles, deben también de comprometerse a expropiar todo el pinar para convertirlo en parque público y cumplir con el PGOU vigente, que califica estos terrenos como Sistema General de Espacios Libres, lo que obliga al Ayuntamiento a obtener su titularidad", concluyen.