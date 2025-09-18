El PSOE de El Puerto propone 15 medidas para los presupuestos municipales

El PSOE de El Puerto ha presentado una batería de medidas para el presupuesto municipal de 2026, cuyas líneas generales ha anunciado este mismo jueves el alcalde, Germán Beardo, en el transcurso de un desayuno informativo.

En un encuentro celebrado antes de dicha presentación el portavoz socialista, Ángel González, ha entregado al alcalde un documento con las principales medidas que, desde el PSOE, debe contener el presupuesto municipal para dar respuesta a las demandas ciudadanas.

Ángel González ha explicado que “es hora de que El Puerto cuente con unos presupuestos que den respuesta a las necesidades de la ciudad”. El líder de la oposición ha priorizado “la necesidad de dotar económicamente líneas de acción para vivienda asequible, una oferta educativa acorde a una gran ciudad, medidas en materia de seguridad que mejoren la convivencia en los barrios, así como actuaciones en materia sanitaria como Salvamento y Socorrismo o que se contemple dotación suficiente en las áreas implicadas para la lucha contra los pisos turísticos ilegales, que tanto están perjudicando a nuestra ciudad”.

En concreto, las 15 propuestas generales que el PSOE ha hecho llegar al gobierno local son las siguientes: Una partida presupuestaria para vivienda asequible; la ampliación de la partida presupuestaria para la Oferta Educativa Municipal; el aumento de la partida de seguridad que permita atender los barrios y dotar a la Policía Local de los medios humanos y materiales necesarios para su labor; una partida presupuestaria para la construcción de la nueva Jefatura de la Policía Local en la Angelita Alta, junto a la nueva Comisaría de Policía Nacional; el aumento de la partida presupuestaria para ambulancias medicalizadas y Salvamento y Socorrismo; una partida presupuestaria para comedor social los 365 días del año almuerzo y cena; garantizar una cuantía suficiente para tener unos Servicios Sociales dignos, con especial incidencia en la gestión de la Dependencia; una cuantía suficiente para una Oferta de Empleo Público acorde a lo que El Puerto necesita; una partida presupuestaria para un Plan de Empleo Municipal; Un plan de choque de limpieza y mantenimiento del entorno urbano y diseminados; un plan integral de arreglo de pistas deportivas en barriadas; una partida para la dotación de subvenciones al tejido asociativo; una partida para un Plan de Accesibilidad Universal; una partida presupuestaria con una cuantía suficiente para dotar de los recursos municipales en la lucha contra los pisos turísticos; y una partida presupuestaria para el nuevo Centro de Protección Animal.