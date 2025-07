El Psoe de El Puerto insiste a la concejala Mónica Jiménez que entregue su acta

El Psoe de El Puerto ha vuelto a reclamar a la edil Mónica Jiménez la devolución de su actual acta de concejala al grupo socialita. Así lo ha recalcado la secretaria de organización Saray Sánchez quien asegura que "han pasado ya casi cinco meses desde su renuncia y desde su compromiso de devolver el acta, pero aún no lo ha hecho”.

Esta no es la primera vez que el grupo mayoritario de la oposición reclama dicho acta ya que el pasado mes de marzo se decidió en una reunión extraordinaria la solicitud formal del acta de concejala y tramitar su expulsión del partido, tras "mantener el acta y realizar una serie de declaraciones basadas en la mentira, con el objetivo de perjudicar la labor que se ejerce desde el Grupo Municipal Socialista, dañando de manera concreta la labor de los concejales y concejalas socialistas, así como el trabajo serio, riguroso y responsable que viene ejerciendo el PSOE en El Puerto".

Igualmente desde el Psoe de El Puerto añaden que “que este acta no le pertenece. El acta es del PSOE que es la formación que la consiguió”, indica Saray Sánchez, quien además recuerda que “en las pasadas elecciones locales la propia Mónica Jiménez no consiguió acta directamente si no que accedió por la dimisión del compañero David de la Encina”.