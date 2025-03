El PSOE de El Puerto reclama el acta de la concejala Mónica Jiménez y tramita su expulsión del partido

El Puerto/La comisión ejecutiva municipal del PSOE de El Puerto de Santa María, en reunión extraordinaria, ha resuelto por unanimidad solicitar formalmente a Mónica Jiménez la devolución del acta de concejal y tramitar su expulsión del partido, "tras la decisión de ésta de renunciar al Grupo Socialista, mantener el acta y realizar una serie de declaraciones basadas en la mentira, con el objetivo de perjudicar la labor que se viene ejerciendo desde el grupo municipal socialista, dañando de manera concreta la labor de los concejales y concejalas socialistas, así como el trabajo serio, riguroso y responsable que viene ejerciendo el PSOE en El Puerto de Santa María", dicen.

Desde el PSOE quieren subrayar que “si bien es cierto que el acta de concejal es personal, ya que debe ir con nombre y apellido, también lo es que Mónica Jiménez adquirió dicha acta por formar parte de la lista electoral socialista y no por sí misma, por lo que, por dignidad y decencia, debería devolver el acta y no secuestrarla, como ha anunciado que va a hacer”.

En cuanto a las declaraciones hechas públicas por la ya ex concejala socialista, desde el PSOE consideran que "son unas afirmaciones falsas, dirigidas por aquellos que están empeñados en que el PSOE de El Puerto no crezca y no se afiance, en la seguridad de que somos el único partido con posibilidades de gobernar, destacando la gran labor que como líder de la oposición viene ejerciendo el grupo socialista en el Ayuntamiento".

Del mismo modo afirman que han estado apoyando a Mónica Jiménez en todo momento, recordando que ha sufrido una baja médica durante un largo periodo, motivo por el que los socialistas se sienten “traicionados” por las manifestaciones de Jiménez, quien en ningún momento trasladó esta decisión al PSOE antes de hacerla pública.

Dicha resolución fue posteriormente ratificada por la asamblea de la formación, donde quedó constatada la gravedad de la actuación de Mónica Jiménez.