El PSOE portuense exigirá en el pleno el arreglo integral del CEPER La Arboleda Perdida

El PSOE de El Puerto se ha hecho eco del malestar existente entre la comunidad educativa del CEPER La Arboleda Perdida y ha anunciado la presentación de una propuesta para el próximo pleno ordinario del mes de febrero, exigiendo el arreglo integral de las instalaciones.

Como ha explicado el portavoz socialista, Ángel González, “la situación que están viviendo las personas que reciben clases y el profesorado, así como el personal administrativo, es de absoluto abandono y exigimos a Germán Beardo una mayor atención. El centro se encuentra repleto de humedades, goteras, numerosos desperfectos provocados por esta situación como los aires acondicionados averiados, ordenadores que no se pueden utilizar, falta de conexión wifi…, en definitiva, unas condiciones que hacen imposible llevar a cabo las actividades diarias”.

Por ello, los socialistas llevarán a pleno esta situación solicitando de manera urgente e inmediata “el arreglo integral del centro, así como alternativas para que las clases se puedan seguir desarrollando y al alumnado no pierda el curso”, ha indicado González quien señala que “dada la urgencia del asunto esperemos que Germán Beardo actúe ya y dé una solución sin esperar a que se lo tengamos que exigir en el pleno”.

El portavoz del PSOE lamenta que una vez más, se evidencia que los servicios públicos de El Puerto dejan mucho que desear, destacando que “hay una enorme falta de interés y de atención del gobierno del PP en el mantenimiento de las instalaciones municipales, y lamentablemente este caso del CEPER La Arboleda se suma a otros muchos que también se encuentran en estado ruinoso”.