Vuelven los desperfectos al centro de educación de adultos de El Puerto

Así están las paredes de algunas de las aulas del edificio.

Estudiantes del centro de educación permanente La Arboleda Perdida, más conocido como el centro de adultis, han denunciado el estado que presentan algunas de las aulas del edificio, que han vuelto a ser pasto de las humedades después de las intensas lluvias de los últimos meses.

Una de las aulas afectadas por las humedades.

En el año 2024 la comunidad educativa del centro llevó a cabo movilizaciones para exigir su arreglo, y se acometieron una serie de obras de mejora, aunque sin embargo poco más de un año después han vuelto a dar la cara las humedades.

El alumnado del centro tiene además otra movilización entre manos, en este caso para reclamar un ascensor para el edificio, ya que tiene dos plantas y muchos de sus estudiantes son personas mayores con dificultades para subir las escaleras.

Hace unos meses un grupo de alumnas acudió a la Delegación territorial de Educación de la Junta de Andalucía en Cádiz para reclamar, una vez más, este equipamiento, aunque de momento no ha habido resultados.