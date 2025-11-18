El Centro de Adultos de El Puerto vuelve a reclamar en Cádiz un ascensor para el edificio

Una imagen de la protesta de este martes en la Delegación Territorial de Educación.

El alumnado del centro de educación permanente La Arboleda Perdida, conocido popularmente como el Centro de Adultos, ha acudido este martes a a protestar ante la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía en Cádiz, tras el reciente cambio de su titular.

Un grupo de alumnas del centro ya habían realizado la petición hace meses, siendo delegada Isabel Paredes, pero ahora hay un nuevo delegado, José Ángel Aparicio Hormigo, y una nueva jefa de Planificación, Silvia Luque, por lo que prácticamente han tenido que empezar de cero otra vez con sus reclamaciones.

Una de las alumnas, subiendo la escalera con dificultad con un bastón.

Hay que tener en cuenta que los usuarios del edificio son más de un millar, muchos de ellos personas de edad avanzada que necesitan el ascensor, ya que tienen que hacer verdaderos esfuerzos para poder acceder a algunas de las dependencias del edificio. La biblioteca y la sala de Informática, por ejemplo, se encuentran en la planta de arriba del edificio, por lo que muchos usuarios no pueden acceder.

Estas usuarias se preguntan "a qué espera la Junta para instalar algo tan necesario como un ascensor en este edificio público, algo que además es obligatorio por ley en este tipo de instalaciones".

Las reclamaciones de los estudiantes del centro se remontan al año 2023, primero al alcalde, Germán Beardo, y después a responsables de la Junta de Andalucía, e incluso han acudido al Defensor del Pueblo, aunque sin éxito hasta la fecha.