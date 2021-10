El Nazareno podría dejar de salir en la madrugada del Viernes Santo en El Puerto

La Hermandad del Nazareno de El Puerto de Santa María podría dejar de salir en la madrugada del Viernes Santo, si los miembros de la cofradía así lo deciden en unas votaciones que se celebrarán el día 5 de noviembre (cabildo general extraordinario) en los salones parroquiales de la Basílica Menor de Nuestra Señora de los Milagros. La junta de gobierno de la cofradía, presidida por el hermano mayor Francisco Fuentes, llevará ese día a votación un cambio histórico en el horario de la salida procesional de la emblemática cofradía de Semana Santa, ya para 2022, con el que la madrugada en El Puerto dejaría de existir tal como se conoce hasta la fecha.

Al sufragio están llamados todos los hermanos del Nazareno que sean mayores de edad (18 años) y que tengan, al menos, un año de antigüedad, quienes en última instancia decidirán con sus votos si aceptan o no la propuesta de la junta de gobierno, que consiste en adelantar la salida para que la procesión salga a las 19:30 horas del Jueves Santo y está de regreso al templo, con la Cruz de Guía en la puerta del Sol de La Prioral a las 00:30 horas del Viernes Santo. La propuesta cuenta con el apoyo unánime de la junta de gobierno, con una larga trayectoria de salidas procesionales. De esta forma, las puertas de La Prioral se cerrarían tras la entrada del último penitente sobre las dos de la madrugada.

La hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores inicia actualmente su Estación de Penitencia a las seis y media de la madrugada del Viernes Santo, con llegada a la Cruz de Guía a la Basílica a las doce y media del mediodía, extendiéndose la recogida aproximadamente una hora y media.

Esta propuesta ya está generando debate en las redes sociales, donde se pueden ver opiniones a favor y en contra. No obstante, aún en el caso de que los hermanos del Nazareno decidan finalmente aprobar la propuesta de su junta de gobierno, el cambio no será definitivo, ya que se ha establecido un periodo de prueba de cuatro años, en función de cuyos resultados se plantearía o no volver a los horarios tradiciones de la madrugada.

Según explica el hermano mayor del Nazareno, esta propuesta tan importante se viene barajando desde hace tiempo y se está produciendo en otras hermandades de la provincia. El Obispado de Asidonia-Jerez ya le ha dado el visto bueno para ser votada.

Se debe en primer lugar a las dificultades que tienen los menores para salir en una procesión que se desarrolla en horario nocturno, lo que implica que muchos no salgan, con la consiguiente pérdida del relevo generacional. En este sentido, ha influido la petición de algunos padres. Con todo, no es el único motivo. Se da la circunstancia de que la procesión pasa muchas horas sola en la calle, sin apenas fieles ni público que la acompañe, lo que según su hermano mayor es poco acorde con la misión de las hermandades, ya que "la protestación de fe se hace para que el pueblo esté junto a la cofradía". Paralelamente, se han producido ya numerosos percances con gente ajena a la procesión que no muestra el más mínimo respeto y dice barbaridades al paso del cortejo, lo que coarta a los padres a la hora de permitir que sus hijos salgan en ella.

Pero sin duda lo más importante es la pérdida del acompañamiento de los fieles, que ha ido cayendo con el paso de los años, lo que ha obligado a la hermandad a ir retrasando su salida buscando dicho acompañamiento. El hermano mayor afirma que los tiempos han cambiado, y ya no son aquellos años en los que el pueblo pasaba la madrugada en la calle para acompañar al Cristo.

El hermano mayor reconoce que es un cambio drástico, aunque "seguiremos siendo los mismos, pero con gente", apunta, y espera que lo cofrades "comprendan y se pongan a favor para retomar esa grandeza que siempre nos acompañó".