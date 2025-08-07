La primera 'fake new' fabricada sobre la historia de los vinos de Jerez

La existencia de las fake news o falsas noticias no es un fenómeno exclusivo de nuestros tiempos. Siempre las hubo, aunque ahora circulan más rápido. La misión de un investigador serio es desmentirlas para que la falsedad no prevalezca. El historiador Javier Maldonado Rosso desmontó el martes en El Puerto una de las leyendas que circulan sobre el origen de la exitosa exportación de los vinos de Jerez a Inglaterra, según la cual estos caldos se popularizaron en dichas islas cuando el corsario Sir Francis Drake saqueó Cádiz consiguió llevarse un botín de 3.000 botas llenas de vino.

Utilizando el método científico, el historiador explicó cómo se generó la leyenda que atribuye a dicha accción del corsario inglés la popularización de estos vinos, cuando la realidad es que ya eran muy conocidos en el mundo anglosajón. La charla de Javier Maldonado titulada El corsario Drake y el Jerez: Leyenda y realidad, se desarrolló en la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia, dentro del ciclo Los Martes de la Academia, en el 125 aniversario de la institución. El historiador y doctor en Historia por la Universidad de Cádiz UCA fue presentado por el profesor jubilado Manuel Pacheco Albalate, también académico de Santa Cecilia, amigo del ponente, a quien definió como "la persona que más sabe en el mundo sobre la historia del vino de jerez". En la mesa se encontraba también el presidente de la Academia, Luis Garrido Quijano, y frente a ellos un auditorio que llenó el salón de actos.

En primer lugar Javier Maldonado aludió a los escritores que basándose en datos no contrastados se ocuparon en 1587, año del asalto, y en siglos posteriores, de ir engordando la leyenda, de manera similar a como crecen los bulos actualmente mediante el efecto 'bola de nieve'. Una vez planteados los antecedentes del mito y contextualizado el hecho en una época de guerras por la hegemonía del poder europeo entre España e Inglaterra, Javier Maldonado lanzó la pregunta clave: "¿Tuvo el botín de Drake el efecto comercial que se le atribuye?". Lo fue analizando punto por punto, de forma pormenorizada, citando incluso a escritores y folletos publicitarios españoles que daban pábulo a esta falsa creencia sin aportar datos fiables de ningún tipo. La primera invención de la leyenda es que el vino de jerez apenas se conocía hasta entonces en Inglaterra. Sin embargo en los años anteriores al saqueo de Cádiz, se habían exportado a las islas británicas 40.000 botas anuales. Otro bulo es que el ataque de Drake a Cádiz se efectuó como una aventura en busca de botín y riquezas, cuando se enmarca en una operación de estado fomentada por la corona inglesa para dañar la puesta en marcha de la Armada Invencible.

En segundo lugar se argumentaba que el vino saqueado era de un excelente nivel e iba destinado a la Armada que preparaban los españoles contra la potencia marítima rival. Cosa que también desmintió el ponente, ya que entre la marinería no se despachaban caldos de calidad y además en el momento del asalto había barcos en La Bahía procedentes de otras zonas vinateras de España, que sin duda descargaron también en Cádiz sus propias remesas de vinos.

Otra exageración fue la cantidad de botas expoliadas en tiempo récord, y las dispares versiones, ya que en principio las fuentes inglesas aseguraron que las botas estaban apiladas en las playas gaditanas para su embarque, otras veces que se encontraban en las bodegas de los barcos anclados en La Bahía e incluso se llega a afirmar que el botín vinatero se trajo desde Jerez, misión imposible teniendo en cuenta los medios de transporte del siglo XVI y el poco tiempo que tuvo Drake para el saqueo. En definitiva, sobre premisas erróneas se construye una leyenda "mediante historietas yuxtapuestas", ofreciendo datos no contrastados y sin calcular los efectos de la 'fake'.

Para concluir, Javier Maldonado explicó cómo con esta leyenda "se ha conseguido generar una imagen mental que es más fácil de comprender que la realidad", sin considerar para nada que ya en aquella época existía un verdadero conocimiento del vino de Jerez en Inglaterra, gracias al trabajo de miles de personas en Andalucía y de los comerciantes entregados a la labor de su promoción y venta, una realidad que "se suplanta dándole el protagonismo a un corsario mediante unas suposiciones que hay que poner en cuestión".

Como remedio contra este tipo de mitos, Javier Maldonado defendió que para que la leyenda no sustituya a la realidad hay que desarrollar el pensamiento crítico. Será quizas la única forma de mantener a raya a las fake news para que no confundan a la sociedad y la conduzcan por la peligrosa senda de los prejuicios y la manipulación.