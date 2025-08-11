El Prendimiento de El puerto hace etrega de dos cuadros de sus titulares a la Plaza de Toros
Ambas imágenes quedarán expuestas en la capilla
El Prendimiento pisa por primera vez las calles en el Lunes Santo de El Puerto
La hermandad del Prendimiento ha hecho entrega esta semana de unos cuadros con las imágenes de sus titulares a la capilla de la Plaza de Toros.
“El propósito de este gesto es que los Titulares de la sirvan como guías espirituales y protectores para todos los toreros que pasen por este histórico ruedo”. Ambas imágenes quedarán expuestas en dicho espacio.
“Con esta entrega, la Hermandad refuerza su vínculo con la tradición taurina y muestra su apoyo y fe, deseando que la protección divina acompañe a los toreros en cada tarde de corrida".
