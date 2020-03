El PP reclama al Gobierno los 300.000 euros del nuevo centro de salud

¿Qué pasa con el nuevo centro de salud Ángel Salvatierra? ¿Y con las 3.000 viviendas que en su día se proyectaron en La Florida? ¿Y cuándo se comenzarán las obras para la nueva comisaría de la Policía Nacional? Estas mismas preguntas, que están en la mente y en la boca de muchísimos portuenses, han sido recopiladas por el PP, quien ha preguntado directamente al Gobierno Central por la situación de estos proyectos.

En este caso la encargada de ellos ha sido la diputada María José Pelayo quien registró la semana pasada dos documentos donde se preguntaban - punto por punto- por la situación del nuevo centro de salud y de la construcción de viviendas en La Florida. “El Gobierno de España tiene asuntos pendientes con El Puerto”, aseguró Pelayo hoy por la mañana durante la rueda de prensa que ha ofrecido y donde ha mostrado los dos documentos. “No son sólo proyectos que surgieran de un día para otro, sino que estamos hablando de proyectos que viene comprometidos desde hace muchos años y que los portuenses están esperando a que sea una realidad”.

En concreto la diputada se ha centrado en dos aspectos. En primer lugar, conocer si finalmente la Entidad Publica Empresarial del Suelo (SEPES) devolverá los 300.000 euros que han sido adelantados por el Ayuntamiento para urbanizar el exterior del centro de salud - así como cuándo y qué cantidad-; y en segundo lugar, si esta misma institución retomará el proyecto de las viviendas en La Florida -con calendario incluido-.

La diputada recordó también la construcción de la nueva comisaría

“Las obras para la urbanización del centro de salud ya han sido adjudicadas. Esto no depende del Ayuntamiento, sino que depende de SEPES; pero el anterior Gobierno de El Puerto y La Junta, ambos del PSOE, acordaron que este dinero no se iba a invertir aquí, sino que luego ya se vería con qué se pagaba”, ha explicado el concejal de Economía, Javier Bello, quien también estuvo presente. “Finalmente la realidad ha sido que los portuenses son los que lo han pagado con sus impuestos. Vamos a reclamar por todos los cauces posibles para que esos cerca de 300.000 euros reviertan en la ciudad”.

No obstante, esto dos proyectos no son los únicos que quedan pendientes ya que -aunque no se han registrado formalmente en el Registro- Pelayo ha recordado el tema de la construcción de la nueva comisaría de Policía Nacional, otro proyecto que “podría quedar paralizado” ya que “al parecer, los nacionalistas están diciendo que no hagan presupuestos”. “Esto supone no tener dinero para pagar inversiones y proyectos que indirectamente crean empleo”, explica Pelayo. “Esas obras necesitan personas, que serán contratadas por las empresas”.

Por ahora, tras alzar la voz, lo único que le queda al partido es esperar en el plazo de 20 días que tiene el Gobierno para contestar a las dos peticiones registradas. “El gobierno socialista últimamente responde sin decir nada.No se moja. En el caso en que la respuesta no nos guste, no nos vamos a cansar. Nosotros no vamos a tirar la toalla”. En el caso en que no se reciba respuesta por escrito, la diputada podrá realizar la pregunta oralmente en la Comisión.

“Desde aquí lanzamos un mensaje muy claro: en El Puerto nada ha cambiado. Los portuenses están esperando a que el Gobierno cumpla con ellos. Lo único que ha cambiado es el alcalde, y porque lo han querido los propios portuenses. Pedimos seriedad y que tienda la mano al alcalde. Sigue siendo necesario el compromiso del Gobierno con El Puerto”.