La Policía Local intensifica los controles en diferentes puntos de El Puerto
La noche del sábado se saldó con tres controles de alcoholemia positivos
Un portuense denuncia ante la Delegación Territorial de Salud el exceso de ruido de los chiringuitos
La Policía Local intensificó en la noche del sábado los controles policiales en las entradas y salidas de El Puerto, con un saldo de tan solo tres alcoholemias positivas y varios vehículos inmovilizados.
Los dispositivos se desarrollaron en tres puntos estratégicos de la ciudad, la avenida Víctimas del Terrorismo, la avenida Rey Felipe VI (antigua Nacional IV) y la zona de Pozos Dulces.
El balance fue de tres alcoholemias positivas con tasa administrativa; una denuncia por conducir con pérdida de vigencia del permiso; tres vehículos inmovilizados y un vehículo con la ITV caducada.
Por otro lado, durante el fin de semana los agentes interpusieron un total de 106 denuncias: 75 por infracciones al Reglamento General de Circulación y 31 por otras vulneraciones de la normativa de la DGT. Respecto a las Ordenanzas Municipales, se registraron 7 sanciones, incluyendo miccionar en la vía pública, vehículos abandonados, molestias por ruido, consumo o tenencia de drogas e incumplimientos relacionados con animales.
Durante el fin de semana también se tramitaron diligencias por cuatro accidentes de tráfico, se retiraron 7 vehículos con grúa y se inmovilizaron otros 8. Además, se registraron 3 sanciones por incumplimiento de la Ley Orgánica 4/2015.
El teniente de alcalde de Seguridad, Javier Bello -que sustituye a Jesús Garay durante la baja de paternidad de este- señala que “el objetivo de este refuerzo operativo es garantizar la seguridad de todos los vecinos y visitantes, combinando controles de tráfico, patrullas a pie y presencia visible en las calles para prevenir cualquier incidencia”. Bello añade que “la coordinación entre las distintas unidades policiales y la colaboración con la Policía Nacional nos permite actuar de manera rápida y eficaz, asegurando que El Puerto siga siendo un lugar seguro para vivir y disfrutar”.
Por su parte, el intendente principal de la Policía Local, David Viñuela, destacó “el compromiso y la dedicación de toda la plantilla, que durante el verano ha trabajado incansablemente para garantizar la seguridad de vecinos y visitantes”. Viñuela resaltó que “detrás de cada actuación hay profesionales que sacrifican su tiempo y esfuerzo para que El Puerto sea una ciudad más segura. Nuestro trabajo no solo consiste en sancionar, sino en prevenir y acompañar a la ciudadanía para que pueda disfrutar de la ciudad con tranquilidad”.
