La Policía Local intensifica los controles en diferentes puntos de El Puerto

La Policía Local intensificó en la noche del sábado los controles policiales en las entradas y salidas de El Puerto, con un saldo de tan solo tres alcoholemias positivas y varios vehículos inmovilizados.

Los dispositivos se desarrollaron en tres puntos estratégicos de la ciudad, la avenida Víctimas del Terrorismo, la avenida Rey Felipe VI (antigua Nacional IV) y la zona de Pozos Dulces.

El balance fue de tres alcoholemias positivas con tasa administrativa; una denuncia por conducir con pérdida de vigencia del permiso; tres vehículos inmovilizados y un vehículo con la ITV caducada.

Por otro lado, durante el fin de semana los agentes interpusieron un total de 106 denuncias: 75 por infracciones al Reglamento General de Circulación y 31 por otras vulneraciones de la normativa de la DGT. Respecto a las Ordenanzas Municipales, se registraron 7 sanciones, incluyendo miccionar en la vía pública, vehículos abandonados, molestias por ruido, consumo o tenencia de drogas e incumplimientos relacionados con animales.

Durante el fin de semana también se tramitaron diligencias por cuatro accidentes de tráfico, se retiraron 7 vehículos con grúa y se inmovilizaron otros 8. Además, se registraron 3 sanciones por incumplimiento de la Ley Orgánica 4/2015.

El teniente de alcalde de Seguridad, Javier Bello -que sustituye a Jesús Garay durante la baja de paternidad de este- señala que “el objetivo de este refuerzo operativo es garantizar la seguridad de todos los vecinos y visitantes, combinando controles de tráfico, patrullas a pie y presencia visible en las calles para prevenir cualquier incidencia”. Bello añade que “la coordinación entre las distintas unidades policiales y la colaboración con la Policía Nacional nos permite actuar de manera rápida y eficaz, asegurando que El Puerto siga siendo un lugar seguro para vivir y disfrutar”.

Por su parte, el intendente principal de la Policía Local, David Viñuela, destacó “el compromiso y la dedicación de toda la plantilla, que durante el verano ha trabajado incansablemente para garantizar la seguridad de vecinos y visitantes”. Viñuela resaltó que “detrás de cada actuación hay profesionales que sacrifican su tiempo y esfuerzo para que El Puerto sea una ciudad más segura. Nuestro trabajo no solo consiste en sancionar, sino en prevenir y acompañar a la ciudadanía para que pueda disfrutar de la ciudad con tranquilidad”.