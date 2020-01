Rebajas con la boca pequeña en las tiendas del centro

Una de las citas más esperada después de la Navidad son las rebajas. Encontrar chollos y gangas que consigan llenar el vacío que han dejado el polvorón y los turrones. Algo tendremos que tener para engañar al cuerpo.

No obstante, mientras en grandes almacenes y superficies estos descuentos se anuncian a bombo y platillo, apenas existen o se dejan ver en El Puerto, concretamente en El Puerto donde muy pocos escaparates -y todos ellos con carteles pequeños- llaman la atención de los que pasan por la calle.

Al parecer, y según se puede ver con una simple vuelta por las principales calles, las rebajas están pasando sin pena ni gloria. Para ser más exactos -y sin pelos en la lengua- se han convertido en una obligación hacía el consumidor que la mayoría de los comerciantes locales a día de hoy no se pueden permitir.

"Si yo sigo bajando los precios cuando llegue el final de enero no tengo para comer", explica una comerciante de la Placilla. En general, la opinión se generaliza por la zona y los argumentos (de una lógica aplastante) coinciden en la mayoría de los casos. Al fin y al cabo los número son los número y si las cuentas no cuadran no hay mucho que discutir.

Las razones por las que esto ha ocurrido son muy diversas. Cada uno habla de la feria según le va en ella. Sin embargo, hay uno que se repite y que viene causado por el Black Friday. "Antiguamente las rebajas sólo eran en enero y en julio. Ahora se ha desestacionalizado. Tenemos el Black Friday y cien mil historias más que nos inventamos", explica otro comerciante del centro. "Al paso que vamos yo no puedo estar siempre de rebajas. Ahora las cosas han cambiado bastante".

Tal ha sido la magnitud de este cambio -muchas veces imperceptible para el cliente- que muchos comerciantes llegan a asegurar que la Campaña de Navidad ha desaparecido en el comercio local. "Antes en estas fechas nosotros hacíamos caja, pero ahora la gente compra todos los regalos durante el Black Friday, para ahorrarse dinero".

No obstante, a parte de los inconveniente generales que han surgido tras el cambio en los hábitos de consumo -y que influyen a todos por igual en cualquier parte del mundo- se suman otros factores inherentes de la ciudad, como es el alto precio de los alquileres (que no permiten que los descuentos pasen más allá del 20%) o el estado de las calles y de las casas "que no invitan a darte un paseo".

A pesar de todo esto, sí es cierto que la situación no es tan mala y se encuentran cosas muy interesantes. En este sentido, tanto el Centro Comercial Abierto (CCA) como los comerciantes, hacen hincapié en la buena calidad de sus productos "de origen español" -en la mayoría de los casos- "y que no es comparable a la calidad que ofrecen otras grandes marcas". "Es cierto que el precio es más elevado, pero nosotros no vendemos cualquier cosa. Nosotros vendemos calidad".