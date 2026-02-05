El Poblado de Doña Blanca será desalojado a las cinco de la tarde de este jueves

Tras la celebración de la última reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) de este jueves 5 de febrero, celebrada a las 14:00 horas, y tras solicitar esta mañana a la Junta de Andalucía la elevación a Nivel 2 de alerta por riesgo de desbordamiento del río Guadalete ante el incremento del caudal, se implementan nuevas medidas para garantizar la seguridad de la población en El Puerto.

A partir de las 17:00 horas se procederá al desalojo y evacuación del Poblado de Doña Blanca, ante la crecida del caudal del Guadalete, incluida esta zona en el mapa de riesgos de posibles inundaciones, para trasladar a las personas afectadas al Pabellón de Angelita Alta, preparado desde esta mañana gracias también a la colaboración de la Cruz Roja, voluntarios de Protección Civil y Calor en la Noche para recibir a todos los vecinos que lo necesiten. Asimismo, el Ayuntamiento ha solicitado a la Junta de Andalucía la cancelación de la actividad lectiva para este viernes 6 de febrero en todos los centros educativos de El Puerto, a la espera de confirmación.

Desalojada la Casa del Mar y el Centro de Internamiento de Menores

Zonas como la avenida de la Bajamar y la Barriada de La playa también están en alerta ante un posible desbordamiento del río, y se ha desalojado por precaución el centro de salud de la Casa del Mar, ubicado junto al río Guadalete.

Así mismo el Centro de Internamiento de Menores (CIMI), ubicado en el Polígono de Las Salinas, muy cerca del río Guadalete está siendo desalojado y se prevé el traslado de los internos a otro centro en Algeciras.

El alcalde de la ciudad ha querido trasladar un mensaje de calma y tranquilidad a todos los vecinos tras el aviso recibido a través de ES-Alert, aclarando que, en este momento, el posible foco que podría requerir evacuaciones se sitúa únicamente en el entorno del Poblado de Doña Blanca y no en el núcleo urbano de la ciudad. Aun así, se solicita máxima prudencia en la zona de la Ribera, evitando acercarse a los márgenes del río y estacionar vehículos en ambas márgenes.

Por precaución, se procederá también al cierre inmediato de parques y jardines, instalaciones deportivas, cementerio, bibliotecas y salas de estudio, incluida la del Centro Cívico, hasta nuevo aviso. Se prohíbe el acceso a las playas como medida preventiva. En cuanto a la movilidad, se ruega extremar precauciones y evitar desplazamientos innecesarios. El servicio de autobuses y la actividad en el Ayuntamiento se mantienen operativos.

El Ayuntamiento y los servicios de emergencia se mantienen coordinados y operativos con refuerzos y retenes de emergencia, preparados para implementar todas las medidas que sean necesarias según evolucione la situación.

El alcalde, Germán Beardo, ha señalado que también se ha solicitado la declaración de zona catastrófica para los agricultores de los campos portuenses, tras los daños por la borrasca.

El Puerto mantiene activos todos los recursos municipales y ha apelado a la colaboración ciudadana, la prudencia y la serenidad.