El Pleno de El Puerto aprueba este viernes de forma definitiva el convenio con el Cádiz C.F. para la Ciudad del Deporte

El alcalde, Germán Beardo, en la salida a bolsa en Wall Street de Nomadar, la filial del Cádiz CF.

El pleno municipal ordinario que se celebra este viernes abordará la propuesta de aprobación, con carácter definitivo, del convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y la empresa Sport City Cádiz S.L., para iniciar el desarrollo urbanístico de los terrenos correspondientes a la parcela situada en la Vega de los Pérez.

Fue el pasado mes de junio cuando el pleno del Ayuntamiento portuense aprobó, con el rechazo de Izquierda Unida y la abstención del resto de los grupos de la oposición, el convenio con el Cádiz Club de Fútbol para poner en marcha su ambicioso proyecto de la Ciudad Tecnológica del Deporte (Sportech City) en el término portuense, en unos terrenos ubicados muy cerca del complejo El Madrugador.

También se han iniciado ya los trámites encaminados a la aprobación de una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana vigente, y será necesario después aprobar un plan parcial de ordenación en unos terrenos que en estos momentos son rústicos de especial protección, y deberán pasar a suelo rústico común.

La promotora, por su parte, ha iniciado también el trámite para que se convierta en un proyecto de interés estratégico, de cara a su posible entrada en la aceleradora de proyectos de la Junta de Andalucía.

En el pleno del mes de junio la concejala de Urbanismo, Danuxia Enciso, explicó que se trata de la aprobación inicial de una propuesta de convenio, a modo de acuerdo preparatorio que sirva de base para las futuras figuras urbanísticas que será necesario ir aprobando, de cara a la ejecución del proyecto.

En el documento el Ayuntamiento se compromete a facilitar, entre otras cosas, la mejora de los accesos con un apeadero y un paso elevado, algo sobre lo que faltaría concretar a cargo de quién correrían esos gastos.

El proyecto contempla una Ciudad del Deporte y un Centro de Eventos-Arena con capacidad para 40.000 espectadores. La iniciativa incluye instalaciones deportivas, una academia con residencia, zonas de ocio, y la infraestructura necesaria para acoger no solo competiciones deportivas, sino también conciertos, ferias y grandes convenciones.

Para financiar los 123 millones de euros que necesita para llevar a cabo su proyecto Sportech City, el club cadista ha recurrido a la bolsa neoyorquina, donde el pasado viernes comenzó a cotizar en bolsa la empresa Nomadar, filial tecnológica del Cádiz C.F. Para ser testigos del acontecimiento viajaron hasta Nueva York el alcalde portuense, Germán Beardo, y el coordinador general del Ayuntamiento, Antonio Caraballo.