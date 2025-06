El pleno aprueba el convenio con el Cádiz CF para hacer una Ciudad del Deporte en El Puerto

El Puerto/El pleno del Ayuntamiento de El Puerto ha aprobado este viernes, con el rechazo de Izquierda Unida y la abstención del resto de los grupos de la oposición, un convenio con el Cádiz Club de Fútbol para poner en marcha su ambicioso proyecto de la Ciudad Tecnológica del Deporte (Sportech City) en el término portuense, en unos terrenos ubicados muy cerca del complejo El Madrugador.

La concejala de Urbanismo, Danuxia Enciso, explicó que se trata de la aprobación inicial de una propuesta de convenio, a modo de acuerdo preparatorio que sirva de base para las futuras figuras urbanísticas que será necesario ir aprobando, de cara a la ejecución del proyecto. Enciso insistió en que este convenio estará siempre subordinado al procedimiento legal necesario para impulsar el proyecto, un proceso que será sin duda largo y complicado.

De momento ya se han iniciado los trámites encaminados a la aprobación de una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana vigente, y será necesario después aprobar un plan parcial de ordenación en unos terrenos que en estos momentos son rústicos de especial protección, y deberán pasar a suelo rústico común.

El convenio ha sido supervisado por las áreas municipales de Planeamiento y Asesoría Jurídica y la promotora ya ha iniciado también el trámite para que se convierta en un proyecto de interés estratégico, de cara a su posible entrada en la aceleradora de proyectos de la Junta de Andalucía.

Por parte de los grupos de la oposición, el más crítico fue Izquierda Unida, cuyo portavoz, José Luis Bueno, calificó el proyecto de "megalómano", asegurando que "no hay por donde cogerlo". Para Bueno "cualquier cadista diría que la situación del club no está como para embarcarse en este proyecto, es una locura y no es necesario, es uno, una ensoñación, y eso lo han visto claro otras instituciones como el Ayuntamiento de Sanlúcar o la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, pero no Germán Beardo, que se quiere poner una medalla", dijo.

Bueno insistió en que con este proyecto "alguien quiere llevarse dinero a espuertas" y recordó también la reciente cesión de las instalaciones de El Madrugador al Cádiz CF, después de que las administraciones públicas hubieran invertido más de 15 millones de euros en la reforma del complejo para usos formativos en hostelería.

El portavoz de Unión Portuense, Javier Botella, también estima que este proyecto "huele de lejos" y deseó que esto sea "la típica fantasmada de Beardo", expresando serias dudas sobre el trasfondo del proyecto y del entramado empresarial que lo impulsa, advirtiendo que muchos clubes de fútbol se han ido a pique por este tipo de proyectos megalómanos.

Para el concejal de Vox José Antonio Gomila, el proyecto es "muy interesante", aunque también expresó dudas sobre su viabilidad y sobre su financiación. En el convenio el Ayuntamiento se compromete a facilitar, por ejemplo, la mejora de los accesos con un apeadero y un paso elevado, algo sobre lo que faltaría concretar a cargo de quién correrían esos gastos, según alertó Gomila, que aconsejó pedir mayores garantías a los promotores.

Por parte del PSOE su portavoz, Ángel González, consideró que este proyecto es "una declaración de intenciones, más ilusión que realidad", y dudó seriamente que se pueda llevar a cabo. "Es irresponsable promocionarlo como se se fuera a hacer a corto plazo, porque no va a ser así, es una fantasía y lo que hoy se trae a pleno es un simple convenio con muchas dudas", recordó.

Danuxia Enciso, en su segundo turno de intervención, destacó que desde el gobierno municipal "no prejuzgamos las necesidades del Cádiz CF y pensamos que es una oportunidad para El Puerto", recordando la vocación metropolitana de la ciudad, que se recoge ya en el avance del nuevo Plan General, aunque también reconoció que el proceso será "largo y complejo".

El alcalde, Germán Beardo, cerró el punto destacando que se trata de una promoción privada, lamentando las críticas de la oposición al considerar que "parece que sienta mal que la gente venga a invertir dinero".

El proyecto contempla una Ciudad del Deporte y un Centro de Eventos-Arena con capacidad para 40.000 espectadores. La iniciativa incluye instalaciones deportivas, una academia con residencia, zonas de ocio, y la infraestructura necesaria para acoger no solo competiciones deportivas, sino también conciertos, ferias y grandes convenciones.