El Cádiz hace realidad su sueño de cotizar en la Bolsa de Nueva York

Y Times Square se tiño de amarillo. Desde horas antes del toque de campana, llevado a cabo por Rafael Contreras, CEO de Nomadar, la filial del Cádiz CF, la torre Nasdaq, en el número 4 de la emblemática plaza neoyorkina, no dejó de emitir imágenes del club cadista, de su afición, de sus instalaciones deportivas. El sueño se hizo realidad porque pasadas las dos y media de la tarde se llevó a cabo el ritual durante años esperados y la campana sonó para anunciar que el Cádiz, un modesto del fútbol español, se convertía en el primero a la hora de cotizar en el Nasdaq.

Rafael Contreras fue el encargado de dirigirse en primer lugar a los presentes, en una ceremonia que también contó con la participación de Mágico González, quien, a través de un vídeo, dio las gracias a Manolo Vizcaíno y al propio vicepresidente cadista por soñar a lo grande y llevar al equipo gaditano al corazón financiero del mundo.

"El fútbol y la tecnología pueden avanzar juntos, dando forma a una nueva era de conexión global. Y este (Wall Street) es el hogar de los visionarios. Nomadar comparte ese espíritu, uniendo deporte, tecnología y salud", aseguró la presentadora del acto, dando la bienvenida al Nasdaq a la filial de la sociedad gaditana. Y Wall Street se vistió de amarillo, en una operación con la que el club busca financiar 123 millones para llevar a cabo su proyecto Sportech City.

La compañía pretende captar 285 millones de euros para poder hacer realidad su más ambicioso proyecto, la nueva Ciudad del Deporte que quiere construir en El Puerto de Santa María y que se ha bautizado como Sportech City.

La compañía accederá al mercado mediante la modalidad de Direct Listing, una fórmula en la que las acciones ya existentes se ponen directamente a cotizar sin necesidad de una emisión inicial (IPO). En total, saldrán a cotización 12.331.218 acciones ordinarias, de las cuales aproximadamente un 35% constituirá el free float o capital disponible para negociación pública.

El Cádiz CF, a través de su filial Sport City Cádiz y de la propia Nomadar, mantiene una participación conjunta del 58% del capital social. No obstante, gracias a la existencia de acciones especiales con derechos de voto reforzados, el grupo conserva el 91% del control efectivo en la toma de decisiones estratégicas de la compañía.