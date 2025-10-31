Así ha sido la salida a bolsa de Nomadar, filial tecnológica del Cádiz CF

El Cádiz marca un hito este viernes: es el primer club deportivo de España en cotizar en el mercado global Nasdaq bajo el símbolo NOMA. Con este movimiento empresarial, Nomadar Corp., empresa estadounidense y subsidaria del Cádiz CF, la compañía pretende captar 285 millones de euros para poder hacer realidad su más ambicioso proyecto, la nueva Ciudad del Deporte que quiere construir en El Puerto de Santa María y que se ha bautizado como Sportech City.

La llegada de Nomadar a Nasdaq

Nomadar llega a Nasdaq tras casi tres años de preparación y cumplimiento de los exigentes requisitos de la Securities and Exchange Commission (SEC), el regulador del mercado estadounidense. El proceso ha implicado la implantación de políticas rigurosas de gobierno corporativo, control interno, auditoría, y reporte periódico de información financiera y operativa, alineadas con los estándares internacionales de las empresas cotizadas en Estados Unidos.

La compañía accederá al mercado mediante la modalidad de Direct Listing, una fórmula en la que las acciones ya existentes se ponen directamente a cotizar sin necesidad de una emisión inicial (IPO). En total, saldrán a cotización 12.331.218 acciones ordinarias, de las cuales aproximadamente un 35% constituirá el free float o capital disponible para negociación pública.