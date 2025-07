El Pleno aprueba el Plan de Movilidad de El Puerto con la abstención de Vox, PSOE e IU

El Puerto cuenta por fin con un nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). Así lo ha aprobado esta mañana el Pleno en una sesión de carácter "extraordinaria y urgente", donde la propuesta ha salido adelante con el voto favorable del Partido Popular (PP), Unión Portuense (UP) ("Con reservas") y Mónica Jiménez, concejala no adscrita.

Este documento, que fue aprobado de manera inicial el pasado mes de marzo y que resulta requisito indispensable para acceder a un subveción ("Hemos preguntado cuál es esa subvención y la Comisión Informativa no ha sabido responder", aseguraba el portavoz del Psoe Ángel González durante su intervención), persigue "mejorar la movilidad en la ciudad", "la priorización del peatón en el espacio urbano", "fomentar el uso del transporte público" así como "la optimización del tráfico rodado". Todos estos objetivo, en los que el Ayuntamiento ya se encuentra trabajando, se harán efectivos en acciones concretas como el establecimiento de una nueva red de carril bicil, conseguir una red de transportes públicos "de calidad" o el establecimiento de aparcamiento disuarios, localizados a las afueras de la ciudad, para poder acceder al centro histórico a pie.

"En el momento en el que el jefe de servicio de Infraestructuras ha emitido su informe decidimos convocar el Pleno por la necesidad de que en la ciudad haya un plan aprobado lo antes posible", expuso el portavoz del Gobierno, Javier Bello. "Eso y que hoy es el último día para solicitar la subveción del transporte", añadió inmediatamente después el alcalde Germán Beardo en una sesión en la que estuvieron ausentes -principalmente por motivos laborales- los concejales Alfonso Carreto (Vox), Mauricio Mauri (Vox), Jesús Gálvez (Psoe), Javier Botella (UP), Marta Rodríguez (PP), Jesús Garay (PP) y Enrique Iglesias (PP).

"Estamos en el final de un camino muy largo que lleva bastante retraso", argumentaba José Luis Bueno de Izquierda Unida (IU). "Nos alegramos de que por fin vayamos a tener un documento que nos permita acceder a subvenciones y cumplir con la ley, pero hay cuestiones que compartimos, otras que no tanto y hay alguna que se quedan cortas, como por ejemplo la peatonalización o la electrificación del transporte público. Por eso nos abstenemos, pero esperamos que todas ellas se puedan desarrollar en un futuro para el bien de la ciudad y para el cumplimiento de la ley por parte de este Ayuntamiento lleva tiempo incumpliendola". Por su parte José Antonio Gomila de Vox aseguró que " esta sesión es urgente porque hay que pedir subvenciones y termina el plazo". "Siempre que venís aquí presentando algo es urgente. Esto empezó en el año 2021 y cuatro años más tarde estamos aquí corre que te pillo porque si no, no nos dan la subvención. Me parece que es urgente, pero lo que me parece que a la hora de desarrollarlo podriais haber tener más urgencia". Por su parte Ángel Gonzaléz, concejal y portavoz del Psoe, aseguró que "estamos contentos de que esto haya venido a Pleno", aunque también mostró su curiosidad sobre la necesidad de mantener un contrato de transportes vigente como requisito para acceder a las ayudas. "Queremos saber si para accerder a esta ayuda hay que tener un contrato vigente de transporte público. Si ese fuera también otro requisito, esta sesión perdería ese carácter de urgencia".

“Más allá de discursos partidistas o intentos de confundir, el interés general de la ciudad está claro: El Puerto gana más con un PMUS aprobado y mejorable, que sin un documento estratégico que permita planificar a medio y largo plazo”, ha señalado el alcalde, Germán Beardo.