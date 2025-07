El Psoe de El Puerto se suma a la preocupación por el estado de los autobuses urbanos

Una nueva voz se alza para denunciar el estado en el que se encuentran los autobuses urbanos en El Puerto. En este caso el último en unirse a este reivindicación es el Psoe quien resalta que los portuenses "se enfrentan a un servicio que deja mucho que desear".

“Hay que soportar un servicio en constante declive, con reiteradas averías en los vehículos, aires acondicionados que no funcionan, rampas de acceso rotas, puertas que no funcionan, asientos estropeados ...; y todo porque el gobierno de Germán Beardo, en 6 años no ha sido capaz de presentar el nuevo pliego para la adjudicación del servicio. Está claro que para el alcalde la pésima situación de los autobuses y sus consecuencias para los usuarios no son una prioridad”, explica el portavoz Ángel González, quien ha exigido que “ el gobierno local se tome en serio este problema y dé respuesta a las necesidades de los numerosos usuarios del autobús, quienes están siendo víctimas de la pésima gestión de un gobierno incapaz, no y de mejorar, si no al menos de mantener en condiciones los servicios públicos”. Asimismo González también aprovecha para destacar que El Puerto ha sido una de las ciudades que, "debido a tener el contrato caducado desde hace años", no ha podido beneficiarse de las ayudas del Gobierno en las que los menores de 15 años pueden hacer uso del transporte público gratis. "Ciudades de nuestro entorno como Cádiz, Algeciras, Chiclana, Jerez, San Fernando, Sanlúcar o Rota disfrutan del bus gratis", aclara el concejal. "En El Puerto no solo tienen que pagarlo, si no que además se enfrentan a un servicio que deja mucho que desear”.

No obstante los socialistas no son los único que ponen la atención en este tema. Otros grupos de la oposición, como Unión Portuense, ya se han echo eco del tema en redes sociales; así como la Federación Local de Asociaciones Vecinales (Flave) quien desde hace meses muestra su preocupación por el tema.