Perplejidad en la oposición ante la dedicación exclusiva de González

El lunes se conoció la noticia; y desde entonces en los círculos políticos no se habla de otra cosa. Bueno, al menos hasta donde se puede hablar, porque por el momento la falta de información sobre la dedicación exclusiva del portavoz socialista Ángel González no permite a casi nadie esbozar una opinión propia. Por el momento el concejal socialista, que ha sido propuesto por el Partido Popular (PP), no ha salido aún a dar ningún tipo de explicación ante este hecho “sorprendente y flipante” ya que pasaría a ser actualmente el único portavoz de la oposición en el Pleno Municipal que cobraría (unos 43.000 euros brutos anuales divididos en 14 pagas) por su trabajo como concejal. Hay que tener en cuenta que en el año 2023 el gobierno de Germán Beardo cortó el grifo a estos grupos de la oposición en un pleno de organización del Gobierno donde se decidió que en un futuro los portavoces dejarían de estar liberados (cargo por el que cobraban en aquel entonces 38.000 euros).

Ahora parece que Ángel González rompe con esta maldición y aunque él ha preferido callar por el momento el resto de sus compañeros de la oposición sí se han decidido a dar su opinión.

La primera de ellas es la edil Mónica Jiménez, concejala independiente que en el pasado mes de marzo abandonó el grupo socialista. “Según ellos dijeron en su día yo me apartaba del partido porque iba a ser cargo de confianza de Beardo o me iba a ir a una empresa municipal. A día de hoy no ha pasado nada de eso. Yo sigo trabajando para El Puerto y sigo en mi profesión actual para la que me harté de estudiar”, explica Jiménez, quien -según la información consultada en la web del Ayuntamiento- ejerce trabajos administrativos en la lonja “ ¿A ver cómo le va a explicar él ahora a sus militantes y simpatizantes esta liberación? Para mí esto es una vendida en toda regla”.

Mucho más comedidos han sido José Luis Bueno de Izquierda Unida (IU) y Javier Botella de Unión Portuense, quienes por el momento han preferido esperar a conocer más información sobre el asunto. “Estamos muy sorprendidos por encontrarnos de sopetón una propuesta de acuerdo así entre el gobierno de Beardo y el Psoe, en estos momentos, y tras la deriva autoritaria y clientelar que Beardo está implantando desde la alcaldía. Pero nos falta mucha información y explicaciones por las partes implicadas”, asegura Bueno.

Por su parte Vox se muestra mucho más tajante. “Como siempre, el PP sigue dándole aliento al PSOE, y en el peor momento para los socialistas, Germán Beardo no duda en lanzarles un salvavidas”, aseguran desde la formación verde. “Se confirma, una vez más, que PP y Psoe practican las mismas políticas. Son socios en el Ayuntamiento de El Puerto, en la Diputación de Cádiz, en numerosos parlamentos autonómicos y en Europa. No nos sorprende este trato de favor entre el Psoe azul y el Psoe rojo. Comparten las mismas políticas, los mismos intereses, y todos ellos están muy lejos de los problemas reales de la ciudad. Frente al bipartidismo, en VOX seguiremos defendiendo a quienes de verdad importan: los portuenses”.

En la actualidad cada concejal cobra 196 € por cada Pleno Ordinario al que acude. En el caso de los portavoces, la cantidad asciende a 400 €. Aparte de todo esto quedan los Plenos Extraordinarios, donde los ediles no cobran nada “ya se celebren uno o diez”. Sea como sea, y según varias fuentes consultadas por este medio, por el momento se adeuda la bonificacion de los plenos desde diciembre del año pasado.