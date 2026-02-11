El Paseo celebra San Valentín con experiencias únicas para enamorar en la Bahía de Cádiz

Con motivo de la celebración de San Valentín, el centro comercial El Paseo lanza una completa programación de acciones especiales pensadas para sorprender, emocionar y crear recuerdos inolvidables entre sus visitantes. Bajo el hilo conductor del amor y las experiencias compartidas, el centro apuesta este año por propuestas originales que combinan ocio, ilusión y romanticismo.

Entre las iniciativas más destacadas se encuentra ‘El velero del amor’, una promoción activa hasta el 14 de febrero que permitirá a los clientes ganar un exclusivo paseo privado en velero por la Bahía de Cádiz.

El premio incluye una ruta de una hora y media con botella de cava y frutos secos, una experiencia pensada para disfrutar en pareja en un entorno privilegiado. Para participar, solo es necesario realizar una compra mínima de 20 euros en cualquiera de los establecimientos del centro durante el periodo promocional y registrarse en el tótem habilitado o a través de la web del centro, conservando el ticket de compra hasta la finalización del sorteo.

A esta acción se suma el sorteo especial ‘Viajes por Europa en San Valentín’, activo hasta el 14 de febrero en la web del centro comercial. En colaboración con otros centros comerciales, El Paseo regalará tres viajes sorpresa deluxe para dos personas a distintos destinos europeos.

Los participantes deberán completar un rasca y gana digital y superar un reto emocional que les permitirá optar a convertirse en uno de los tres ganadores de esta experiencia pensada para celebrar el amor más allá de nuestras fronteras.

La programación especial se completa con una propuesta cargada de fantasía y emoción. El sábado 14 de febrero, El Paseo recibirá a Zoltar, el gran mago de la máquina, una experiencia gratuita que invita a los visitantes a pedir un deseo y dejarse sorprender por un mensaje lleno de magia, ilusión y buenos augurios. Zoltar estará disponible en horario de mañana, de 12 a 14 horas, y por la tarde, de 17.30 a 19.30 horas, ofreciendo un momento único para compartir en pareja o disfrutar de forma individual.

Según señala la gerente del centro comercial, Sandra Fernández Garrido, “en El Paseo queremos que San Valentín sea mucho más que un día de compras; buscamos crear experiencias que emocionen y conecten con las personas”. En este sentido, destaca que “hemos diseñado una programación pensada para todos los públicos, con propuestas que van desde una escapada romántica en velero hasta viajes sorpresa por Europa o una experiencia mágica como Zoltar, porque creemos que el amor también se celebra a través de los recuerdos”. Asimismo, subraya que “nuestro objetivo es que quienes nos visiten sientan que El Paseo es un lugar donde siempre pasan cosas especiales y donde cada fecha señalada se vive de una manera diferente”.