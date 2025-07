El parque Hernán Díaz perece olvidado a manos del vandalismo

El 30 de agosto del año pasado María del Carmen Díaz, hija mayor de Hernán Díaz, antiguo alcalde de El Puerto por Independientes Portuenses, inauguró el parque que lleva el nombre de su padre. Junto a ella estuvieron presentes varios representantes del actual Equipo de Gobierno, así como otros concejales y delegados de diversas asociaciones que no dudaron en desplazarse hasta este recinto, cercano a la Cañada del Verdugo, para rendir homenaje al que fuera alcalde de El Puerto durante más de 10 años (concretamente entre 1991 y 2005). Aunque Hernán no estuvo presente, la jornada fue bastante emotiva, dando con ella un paso más en el tema de las infraestructuras de una ciudad que crece naturalmente hacía la sierra de San Cristóbal. Sin embargo la alegría ha durado poco. Ahora, cuando aún no se han cumplido 365 días de aquel momento, este regocijo se ve truncado ante el estado de abandono y dejadez que sufre este parque.

Así lo denuncian desde la Federación Local de Asociaciones Vecinales Sol y Mar (Flave) quienes manifiesta su disconformidad ante la falta de mantenimiento que se aprecia en el recinto. Una de las consecuencias directas de esta dejadez son los actos de vandalismo que se están viendo en dicho lugar, donde se han robado las vallas que rodean este parque. “Esto supone un peligro ya que puede causar cualquier accidente, especialmente con algún niño al que se le pueda ir el balón hacia la carretera”, afirman los representantes vecinales. Asimismo, desde la federación piden la colocación de “espacios de sombra, zonas de juegos y lugares de esparcimiento para los vecinos, puesto que este parque no cuenta con alicientes para los residentes”.

De esta forma, los vecinos de los Altos del Paseo muestran su disconformidad ante el estado que muestra este recinto. “Es una vergüenza que en menos de un año ya está la cosa así”, explica un vecino mientras saca su teléfono móvil para mostrar las fotos. “Yo antes iba mucho por allí, pero ahora intento evitarlo porque mi perro se puede ir para la carretera”.

A todo ello la Flave añade una reivindicación más ya que “la Policía Local, requerida por los vecinos cada vez que faltan más vallas, no acuden ni hacen nada por remediar este tipo de situaciones”. “La Flave insta a la Policía Local a acudir a la llamada en situaciones de emergencia o de urgencia, y al Ayuntamiento a que actúe acudiendo a los barrios a cubrir las necesidades”. Para finalizar añaden que “la federación lamenta que el equipo de Gobierno llegue tarde una vez más, ya que, si el parque Hernán Díaz Cortés hubiera contado con vigilancia y cuidados municipales, no tendrían que lamentar la situación actual”.