Hernán Díaz, el gran ausente en la inauguración de su parque en El Puerto

Había cierta expectación por ver reaparecer en público al ex alcalde Hernán Díaz, tras haberse anunciado hace unos días la rotulación de un parque público con su conmbre en El Puerto. Alrededor de medio centenar de personas se daban cita en la mañana de este viernes en la calle Milagros Muñoz Gil, en las inmediaciones de la Cañada del Verdugo, para asistir al acto inaugural, previsto para las once de la mañana.

Además del alcalde, Germán Beardo, y varios concejales del equipo de Gobierno, se pudo ver allí a familiares del fundador de Independientes Portuenses, pero ni rastro de Hernán Díaz, quien atraviesa algunos problemas de salud tras haber estado ingresado en el hospital hace escasas fechas.

Concejales de Independientes Portuenses entonces, hoy en el Partido Popular, fueron Silvia Gómez y Carmen Lara, que estaban en el acto, junto al marido de Silvia, el policía local ya jubilado Juan Carreto; el ex gerente de la empresa municipal de Suelo y Vivienda, Luis Márquez. De los partidos de la oposición únicamente acudió Fito Carreto, a título personal, al igual que ex dirigentes vecinales como Ramón Ruiz o José Antonio Castro. El más efusivo, el ex presidente de la asociación La Gavota, Manuel Pérez Navarro, 'El Trompeta', quien dedicó un sonoro "¡Se lo merece!" al ex regidor portuense!.

Como portavoz de la familia ejerció la hija mayor de Hernán, María del Carmen Díaz Cantos, que fue la única ex edil de Independientes Portuenses que hizo acto de presencia -salvo los casos antes citados de Silvia Gómez y Carmen Lara- en el homenaje.

El acto, dada la ausencia de su protagonista, resultó un tanto deslucido, con unas breves y asépticas palabras de Germán Beardo recoradndo el momento de auge que vivió El Puerto entre los años 1991 y 2005, cuando se hicieron famosos los verabos de la ciudad y floreció la vida social y cultural, siendo alcalde Hernán Díaz a quien Beardo agradeció "su compromiso y su trabajo por El Puerto".

María del Carmen Díaz, por su parte, justificó la ausencia de su padre por motivos de salud y agradeció el reconocimiento en nombre de la familia, recordando que durante 15 años el ex alcalde demostró "su compromiso, generosidad y amor por su ciudad". También agradeció las numerosas llamadas y muestras de afecto que ha recibido su padre estos días, personas "que siempre le han apoyado", dijo.

Tras las breves intervenciones se procedió al descubrimiento de la placa, con la leyenda 'Parque Alcalde Hernán Díaz Cortés', un espacio público poco verde reconvertido desde una antigua finca de labranza en un parque rústico seminatural.

La Flave, en contra del homenaje

La decisión municipal de dedicar un parque a Hernán Díaz no ha sido bien acogida por diferentes entidades y colectivos. La junta directiva de la Federación Local de Asociaciones Vecinales (Flave) ‘Sol y Mar’ y la asociación vecinal Altos del Paseo han expresado su rechazo a que el equipo de Gobierno ponga el nombre del ex alcalde a un parque de la zona, debido a su inhabilitación como cargo público tras su paso por el gobierno de la ciudad durante quince años.

Federación y asociación vecinal consideran que el equipo de Gobierno "debería rectificar en su decisión y poner un nombre más apropiado con el barrio, ya que sus calles llevan nombres de dirigentes vecinales y dedicadas al movimiento vecinal, que han luchado desde sus barrios por las mejoras de los mismos de una forma honesta y altruista”. La federación añade que "el hecho de que las calles lleven nombre de reconocidos vecinos de distintas asociaciones se puede ver enturbiado ahora dando el nombre de Hernán Díaz”.

A ello añaden que el Gobierno municipal tampoco debería poner nombre a un parque o cualquier espacio público de la ciudad "sin sondear qué nivel de acogimiento tiene por parte de los vecinos de este barrio, que en este caso es el de rechazo”. Y es que, consideran que hay personas y personajes suficientes a lo largo de la historia de la ciudad que merecen un reconocimiento, y no como ocurre en el caso de Díaz, “que no debe ser premiado nunca con el nombre de una plaza o parque alguno”.

La junta directiva de la Flave no entiende “cómo Germán Beardo pretende caer tan bajo poniendo el nombre de un corrupto a un parque, ya que incluso este señor en su día renunció a pertenecer al que hoy es el Partido Popular de Germán Beardo, presentándose en El Puerto como Independientes Portuenses. Con esto Beardo tampoco deja en muy buena posición a su partido”, consideran.

Altos del Paseo, por su parte, recalca su malestar por este asunto, puesto que habían realizado una solicitud al equipo de Gobierno para poner encima de la mesa propuestas de nombres más adecuadas a su parecer, "que no se ha tenido en cuenta”, lamentan.