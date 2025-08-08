Nuria Barrera será la autora del cartel oficial de La Patrona

La artista Nuria Barrera será la encargada de realizar el próximo cartel oficial de la Fiesta de la Patrona 2025.

Así lo han decidido entre el Ayuntamiento y la hermandad de Los Milagros, quienes no han dudado en confiar en la sevillana para llevar a cabo la obra. “Barrera es licenciada en Restauración y Conservación de Obras de Arte por la Universidad de Sevilla y destaca por su dominio de la luz y su característico uso del color azul”, ha explicado el Ayuntamiento. “Además cuenta con una amplia y reconocida trayectoria, habiendo realizado más de un centenar de carteles para distintas celebraciones, desde Semana Santa, coronaciones canónicas y aniversarios hasta otros eventos religiosos y culturales en toda la geografía andaluza”.

Asimismo, la propia autora ha manifestado que asume este encargo con “una satisfacción enorme, porque siento muy de cerca esos días de septiembre en los que celebramos la Natividad de la Virgen. A través de mi obra quiero acercar a los portuenses a esos días de celebración en los que rezamos a María cada tarde de Octava”.