Nardos y devoción popular en El Puerto en la cita de cada 8 de septiembre

Nuestra Señora de los Milagros, con el manto de castillos y leones, saendo de la Basíilica.

Como cada 8 de septiembre, fiesta local en El Puerto, la ciudad ha amanecido este lunes con ese aura especial que tienen los días señalados, fruto de una larga tradición que no se perderá porque las nuevas generaciones la vienen aprendiendo desde su infancia.

Los trabajos de montaje de la alfombra de sal, en la tarde-noche del domingo, y una fiesta infantil que se celebró este año en el entorno de La Placilla fueron creando el ambiente festivo necesario para que los más pequeños se involucren en esta celebración, mientras que se cumplía también otras citas tradicionales como el concierto de la banda de música Maestro Dueñas o la interpretación de ‘Los Gozos a Nuestra Señora de los Milagros’ desde la Torre del Homenaje del Castillo de San Marcos, a cargo de la Asociación Musical Santísimo Cristo del Amor.

Numerosas varas de nardo adornaban el paso de la Patrona de El Puerto. / Jesús Marín

También se llevaba a cabo la ofrenda de nardos a la imagen de la Virgen, con los que se enriquece cada año el exorno floral del paso de la imagen para la procesión. Desde hace unos años esta donación se hace extensiva a la aportación de alimentos para las familias más necesitadas de la ciudad, al tiempo que la imagen permanece expuesta en besamanos.

La Plaza de España presentaba este año una imagen inusual, con los andamios y vallas instalados con motivo de las obras de rehabilitación que se acometen en el templo.

La jornada de este lunes comenzaba temprano, a las 07:00 horas con el Rosario de la Aurora, partiendo de la iglesia conventual de la Purísima Concepción y prosiguiendo por Pedro Muñoz Seca, Ricardo Alcón, Placilla, Ganado, Meleros, San Juan, Vicario y Plaza de España para entrar en la Basílica.

Miembros del equipo de Gobierno y de la Corporación municipal asistían en la Basílica a la misa oficiada a las ocho de la mañana por Roberto Romero, vicario general de la Diócesis de Asidonia–Jerez. La eucaristía estuvo amenizada por la Agrupación Coral Portuense, que dirige el concejal Millán Alegre.

A las once de la mañana se celebraba la Función Principal de Instituto de la Real, Pontificia, Muy Antigua y Venerable Archicofradía y Esclavitud de Nuestra Señora de los Milagros Coronada, en la que se realizaba Solemne Protestación Pública de Fe. El director espiritual y párroco de la Basílica, Antonio Sebastián Sabido, oficiaba la misa, en la que actuaba el Orfeón Portuense, bajo la dirección de Manolo Sánchez.

Ya a las 19:00 horas comenzaba la procesión de la Patrona, que partía de la Basílica y recorría las calles portuenses, a través de un recorrido que salió de la Plaza de España para seguir por Palacios, Virgen de los Milagros, Santo Domingo, Plaza Alfonso X el Sabio, Bajada del Castillo, Micaela Aramburu, Palacios, Virgen de los Milagros, Luna, Plaza de Juan Gavala, Vicario, y regreso a la Plaza de España, donde se recogería aproximadamente a las 21:30 horas.

Como cada año, participaban en la comitiva los grupos scouts de la ciudad, la banda de música Maestro Dueñas, una representación de las diferentes hermandades locales, el Consejo Local de Hermandades y Cofradías, integrantes de la Corporación municipal, autoridades religiosas, representantes de la Armada y de distintos cuerpos y fuerzas de seguridad, así como los hermanos de la Archicofradía y Esclavitud de Los Milagros.

Eran las 20:24 horas cuando atravesaba el dintel de la puerta de la Basílica la imagen de la Virgen, en su templete plateado cargado de nardos, ataviada con el manto de castillos y leones que los portuenses le regalaron en 1991 por suscripción popular.

La alfombra de sal exhibía este año nuevos motivos florales. Un total de 14 grupos han participado este año en la confección de la alfombra, en concreto la Asociación de Belenistas Portuense Ángel Martínez, los Grupos Jóvenes de las Hermandades del Prendimiento, Dolor y Sacrificio, Olivo, Rocío, Soledad, Borriquita y Nazareno, así como de la Agrupación de la Redención, los Grupos Jóvenes de La Salle y Las Carmelitas y los Grupos Scouts El Carmen, San Francisco y San Jorge. Los trabajos han estado coordinados por Vicente Rodríguez.

El concejal de Fiestas, David Calleja, agradecía antes de la procesión el trabajo de todos los participantes, que llevaron a cabo los trabajos de confección desde las ocho de la tarde hasta las doce de la noche del pasado domingo, como es tradición.

Sobre las nueve y diez de la noche, un castillo de fuegos artificiales despedía a la imagen.

Comienza la Octava en honor de la Virgen de Los Milagros

Tras la procesión, continúan los cultos en torno a la festividad de la Patrona de El Puerto y desde este martes y hasta el próximo 16 de septiembre tendrá lugar la Solemne Octava en Honor a Nuestra Señora de los Milagros.

Cada uno de los días de la Octava, a las 09:00 horas se oficiará una eucaristía y a las 19:30 horas habrá rezo del Santo Rosario, Octava y Misa. La predicación de la Octava correrá a cargo del padre Juan Carlos González del Cerro y el padre Ángel Pérez del Yelmo, párroco capellán castrense de la Base Naval de Rota. El horario extraordinario de apertura del templo será, de lunes a domingo, desde las 08:00 hasta las 13:00 horas y desde las 17:00 hasta las 21:30 h. Las intenciones de la Octava serán los jóvenes (día 9), hermandades y cofradías (10), personas mayores (11), vocaciones (12), matrimonios y familias (13), los que sufren (14), esclavos y devotos de la Archicofradía (15) y los portuenses y la ciudad (16).

El día 11 de septiembre, a las 19:00 horas, se desarrollará una exposición del Santísimo Sacramento y Acto Eucarístico.

Ya el día 16 de septiembre, a las 09:00 horas, misa, quedando expuesta en devoto besamanos la imagen de Nuestra Señora de los Milagros durante todo el día. A las 19:30 horas rezo del Santo Rosario, Octava y Santa Misa. Al término de la eucaristía se realizará el tradicional traslado de la imagen de Nuestra Señora de los Milagros desde el Presbiterio del Altar Mayor hasta su capilla, un momento en el que numerosos portuenses acuden hasta la Basílica Menor de Nuestra Señora de los milagros para acompañar a la imagen.