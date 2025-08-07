Comienzan las obras en la fachada de la Basílica Menor en El Puerto

Desde ayer la silueta de la Basílica Menor de Nuestra Señora de Los Milagros de El Puerto (cariñosamente conocida por los portuenses como la Iglesia Mayor), ha sufrido algunas variaciones. Varios andamios cubren su fachada, concretamente la parte que encara justamente a la Plaza de España. Es cierto que quizás esta estampa no sea la más bonita del mundo -y más ahora que en menos de un mes llega la Virgen de Los Milagros-, pero, a pesar de lo feo que se pueda ver, esta es una de las mejores cosas que podían pasar ya que con ellos, por fin, comienzan los trabajos de restauración que estaban siendo tan esperados.

"El objetivo de esta nueva fase es claro: proteger, restaurar y dignificar", se explica en una nota de prensa que se ha dado a conocer recientemente con el detalle de todos los trabajos que se van a llevar a cabo. El primero de ellos, quizás el más importante, será la sustitución de los bajantes exteriores adosados a los muros de la nave del Sagrario (la que da a la Plaza de España) y la aplicación de hidrofugantes para conseguir acabar con los problemas de humedad. Dichos desgues habian perdido estnaqueidad y eran responsables de las filtraciones que se estaban sufriendo en las capillas de Benavides (más conocida como la capilla de El Olivo), la capilla de las Ánimas, la de San José y la capilla Bautismal (donde se encuentra el Resucitado).

No obstante, esto no será lo único que se realice ya que también se prevé "la limpieza y consolidación" de la sillería de piedra. Esta iniciativa también será muy importante ya que no sólo mejorará el aspecto e imagen de la Basílica, sino que se centrará en otros aspectos estructurales mucho más importantes como el rejuntado de muros, la sustitución de los aplacados deteriorados así como la aplicación de varios tratamientos.

Por último, y también tremendamente importante, será la labor que se va a llevar a cabo sobre las tres esculturas de las Virtudes que aparecen sobre la puerta del Sol. Estas figuras, que representan la Fe, la Esperanza y la Caridad, se encuentran "en un estado casi crítico de fragmentación y pérdida de material", por lo que la misión principal será asegurar su estabilidad hasta la siguiente fase, cuando los trabajos se centren en las cubiertas del templo.

"Sabemos que no es fácil ver la iglesia así”, afirma el párroco Antonio Sabido, “pero pedimos comprensión y paciencia; el culto continuará con normalidad, y todo esto es por una causa justificada”. De esta forma, aunque el andamiaje cubra casi la totalidad de la fachada, el acceso al templo por la puerta del Sol estará garantizado en todo momento, sin verse interrumpido ni afectado el acceso al culto.

La restauración, a cargo de un equipo técnico multidisciplinar liderado por el arquitecto Manuel Fernández-Prada, Víctor Rejón (aparejador), Agustín Pina (restaurador) y Raquel Utrera (arqueóloga), ha sido impulsado por la parroquia y la Diócesis de Asidonia-Jerez, y financiado por el Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación Provincial de Cádiz, que ha destinado a esta fase un presupuesto total de 238.782,73 euros.