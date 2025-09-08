La Plaza de España, justo antes de la salida de la Patrona.
La Plaza de España, justo antes de la salida de la Patrona. / Jesús Marín

Las imágenes de la procesión de la Patrona de El Puerto 2025

La crónica de la procesión de la Patrona de El Puerto, la Virgen de los Milagros

08 de septiembre 2025 - 21:06

La imagen ha recorrido las calles portuenses en este 8 de septiembre, lunes festivo en la ciudad.

