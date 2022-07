El musical 'Cuéntame' se estrena por todo lo alto en el teatro Villamarta de Jerez

Un exitazo. Así se podría definir el estreno del musical Cuéntame, una producción de la Coral La Salle-Santa Natalia junto a la escuela de danza Paso a Dos y el grupo Caravana Teatro.

Desde las siete y media de la tarde la expectación era máxima para entrar en el teatro jerezano, que abrió sus puertas para el estreno de este espectáculo llenando sus 1.200 localidades. Al entrar un grupo de voluntarios iba entregando pulseras de colores al público, que nada más comenzar el musical tuvo ocasión de interactuar con los actores, dándoles la bienvenida.

La función era a beneficio de la ONG Proyde y contó durante todo su desarrollo con una intérprete de la lengua de signos que fue una más del elenco.

La trama de Cuéntame se desarrolla en un karaoke en el que un grupo de amigos de juventud se reencuentra pasados loa años. Allí rememoran viejos tiempos y van dando paso a las canciones más conocidas no solo de los años 80, sino también a clásicos anteriores que permanecen en la memoria colectiva.

Tanto la coral juvenil como la escolanía de La Salle, por un lado, como las bailarinas de Paso a Dos y los actores comparten escenario en el musical de una manera ordenada y perfectamente coreografiada, con algunos números brillantes y otros cargados de emoción.

Desde el mítico tema Bienvenidos con el que se abre la función, fueron desfilando toda una serie de canciones como Mi gran noche; Juntos; Enamorado de la moda juvenil; Ese amor no se toca; Sobreviviré (versión latina de I will survive) -con un gran número de baile incluido-; un popurrí de canciones infantiles; Macarena (con toro y todo); o Libertad sin ira, uno de los himnos de la Transición que resultó muy emocionante aún a estas alturas de la historia, o precisamente por eso.

Y es que la trama de Cuéntame no es una mera sucesión de canciones, ya que no faltan guiños a temas tan actuales como la libertad de la mujer y su derecho a no sentirse constantemente en peligro por a amenaza del acoso; la crispación que reina en el ambiente político; la conciliación familiar o la necesidad de cuidar el Medio Ambiente.

Temas de Jeanette, Mecano o Marisol también se pudieron escuchar a lo largo de la noche, así como un divertido número centrado en la película Grease. Otro himno pacifista, No dudaría, dejó paso a la canción La costa del silencio, de Mago de Oz, como último tema antes de un descanso de quince minutos, con una puesta en escena que incluyó un lanzamiento de globos y confetis.En la segunda parte del espectáculo sonaron canciones como La Chica yeyé, Hace calor, Las chicas son guerreras, Dime que me quieres, Ese toro enamorado de la luna, Lalalá, el Tractor amarillo, Amigos para siempre, Déjame o La llorona, para dar paso al mítico Resistiré, del Dúo Dinámico, también cargado de emoción. Destacó además, en otro e los momentos, la interpretación del célebre tema A mi manera.

Salió entonces al escenario el director de la coral de La Salle, Manuel Picado, quien dio las gracias a todo el equipo y se confesó afortunado "por tener a mi lado a 132 personas que no se conforman con quedarse sentadas, que quieren hacer del mundo un lugar mejor. Cada uno es lo que sueña", dijo. También añadió que "hemos llenado un teatro que no es el nuestro -en referencia a la negativa del Ayuntamiento de El Puerto a exhibir Cuéntame en el teatro Pedro Muñoz Seca-, una negativa que no se termina de entender visto el éxito obtenido por el musical.

"Han sido dos años muy feos, gracias por haber estado aquí", continuó Manolo, insistiendo en que "es difícil que en tu propia ciudad te pongan tantas trabas, pero reconforta que un teatro como el Villamarta nos haya acogido", dijo.

Tras estas palabras la coral al completo interpretó la vibrante Bohemian Rhapsody de Queen, otro momento lleno de emoción que sacó las lágrimas a más de un espectador.

Ya con el teatro entregado, y a los sones de Cuéntame y palmas por bulerías, se fue cerrando un espectáculo que terminó con la reivindicativa A quién le importa, y de nuevo Cuéntame como el público en pie como colofón a una noche de las que no se olvidan fácilmente.