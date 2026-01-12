Una mujer y sus tres hijos de 2, 11 y 13 años serán desahuciados este viernes en El Puerto

Una mujer de 38 años y sus tres hijos, de 2, 11 y 13 años de edad, se quedarán en la calle este viernes 16 de enero cuando se ejecute la orden de desahucio emitida por el Juzgado para desalojar una de las viviendas sociales de la Junta de Andalucía en la calle Valdés.

El padre de familia falleció el pasado mes de agosto y la madre se encuentra sola para afrontar esta situación, sin que de momento nadie le haya ofrecido una alternativa para cuando se produzca el desalojo, previsto para las diez de la mañana del viernes.

La familia pagó por la llave de la vivienda hace cinco años, una práctica ilegal pero que se realiza a menudo, siendo los herederos del adjudicatario legítimo los que recibieron el dinero. Ahora, dada la ocupación ilegal de la vivienda, culmina el procedimiento puesto en marcha por la Junta para recuperar el inmueble.

Cuando se le pregunta por esa decision, la mujer explica que con anterioridad vivían en una casa sin agua y sin ventanas, y que esta opción les parecio mejor para sus hijos, aún sabiendo que era una práctica al margen de la legalidad.

La mujer ha acudido este lunes a la Junta de Andalucía en Cádiz, pero le han dicho que no hay nada que hacer, y asegura que su familia -su madre y una hermana- no están tampoco en disposición de prestarle ayuda. Desde el Ayuntamiento los servicios sociales se han puesto en contacto telefónico con ella, pero tampoco hay una alternativa municipal al respecto para que estas personas no se queden en la calle.