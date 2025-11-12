Cádiz es la segunda provincia andaluza con más desahucios: 705 en 2024

Con el problemón del acceso a la vivienda a la cabeza, Cádiz fue de las provincias más afectadas y con mayor número de deshaucios, con 708 en total, solo superada por Málaga con 1.133, según datos del Consejo General del Poder Judicial, que contabilizó el pasado 2024 en Andalucía el 14,6 por ciento del total estatal, que se eleva a 27.564 a nivel nacional. Entre ambas provincias suman casi la mitad de los casos a nivel regional. Por detrás de ellas se situaron Almería (614) y Granada (535), mientras que Huelva (339), Sevilla (337), Córdoba (252) y Jaén (167), que cerraron el año con cifras más moderadas respecto al número de desahucios en toda la región.

Por otro lado, durante 2024, los tribunales andaluces practicaron 4.089 desahucios, según la Memoria Anual del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), una cifra que, no obstante, supone una caída del 4,5 por ciento respecto a 2023, cuando se registraron 4.283 lanzamientos en la comunidad, lo que evidencia una reducción en un año en el que siguieron predominando los desahucios por impago de alquiler.

En cuanto a las viviendas vacías, la provincia de Cádiz contabiliza un total de 67.893 viviendas vacías, por detrás de Málaga, que lidera la estadística provincial andaluza con 152.774 inmuebles sin ocupar, seguida de Sevilla (97.189) y Granada (90.538).

Así lo recoge el Censo de Viviendas 2021 del Instituto Nacional de Estadística (INE), consultado por EFE y que se debe actualizar el próximo año, que sitúa a la comunidad autónoma andaluza a la cabeza a nivel nacional con 641.437 viviendas vacías, lo que supone el 13,7 por ciento de su parque residencial y el 16,7 por ciento de todas las viviendas vacías de España, donde el total asciende a 3.837.328 inmuebles.

Andalucía es, por tanto, una de las comunidades donde la tensión sobre la vivienda se mantiene como uno de los principales desafíos sociales. De hecho, lidera la estadística de número de inmuebles vacíos, mientras que tanto los desahucios ejecutados como las ocupaciones ilegales descendieron levemente en 2024 respecto al año anterior.

De esta manera, con 4.283 desahucios ejecutados y 2.207 denuncias por ocupación en 2024, y más de 640.000 viviendas vacías, según el censo de 2021, Andalucía se encuentra ante el reto de equilibrar el derecho a la vivienda con la protección de la propiedad y lograr la movilización de un parque inmobiliario que sigue creciendo.

Caída de las ocupaciones ilegales

En paralelo, según los datos del Ministerio del Interior, las denuncias por ocupación ilegal de inmuebles en Cádiz sumaron 400, por detrás de Sevilla y Málaga ocn 506 y 451 denuncias, respectivamente, a las que le siguen Almería (245), además de Córdoba (187), Granada (183), Huelva (152) y Jaén (83).

A nivel andaluz sumaron 2.207 en 2024, según los datos del Ministerio del Interior, una cifra que representa una caída del 5,3 por ciento respecto a 2023, cuando las fuerzas de seguridad registraron 2.331 denuncias por allanamiento o usurpación en la comunidad.

A nivel nacional, contabilizó 16.426 denuncias por ocupación ilegal en España durante ese mismo año, por lo que Andalucía concentró alrededor del 13,5 % del total estatal, situándose como la tercera comunidad con más casos, solo por detrás de Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Además, a pesar del descenso registrado, Andalucía supone un peso importante en la media española en número de desahucios y ocupaciones, lo que supone que la región sigue siendo uno de los territorios donde el conflicto por el acceso a la vivienda tiene mayor peso en toda España.

El Ayuntamiento de Cádiz penalizará las viviendas vacías

En Cádiz, los propietarios de las más de 5.000 viviendas vacías que hay en Cádiz tendrán un recargo en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de hasta un 100 por cien, en virtud de la modificación de la ordenanza fiscal aprobada esta mañana de 31 de octubre en un pleno extraordinario que se celebró en calma después de la tempestad del ordinario del jueves 30 de octubre.

Así, los dueños de pisos desocupados desde hace más de dos años tendrán que pagar un 50 por ciento más por este impuesto, el 75 por ciento si lo están entre cuatro y cinco años y el doble, quienes los mantengan sin inquilinos más de seis años. Además, los anteriores porcentajes de recargo se incrementarán en un 50 por ciento adicional en el caso de inmuebles pertenecientes a titulares de dos o más inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados en el término municipal de Cádiz.