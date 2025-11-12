La vivienda en el Paseo Marítimo se vende ya por encima de los 4.000 euros el metro cuadrado, más que en las zonas más caras de Sevilla

El descontrolado mercado de la vivienda en Cádiz, tanto de segunda mano como de renta libre, no hay día en el que no nos deje una referencia sorprendente. Tras venderse la promoción de pisos más cara en pleno Paseo Marítimo, con un coste del metro cuadrado similar a barrios como el de Salamanca o Retiro en Madrid, ahora se alcanzan los costes récord en determinadas zonas de la ciudad si nos referimos al precio del metro cuadrado.

Así, atendiendo al balance que del pasado mes de octubre realiza Idealista, el principal portal inmobiliario del país, Cádiz ha batido su récord de precio medio del suelo, hasta alcanzar los 3.042 euros el metro cuadrado, con un incremento anual del 2,8%. Son 400 euros más que en agosto de 2008, cuando ya comenzaba a desinflarse con fuerza la burbuja inmobiliaria que había disparado los precios de la vivienda en toda España en 2007.

Si esta cifra ya es de por sí elevada lo es aún más el valor del metro cuadrado en todo el Paseo Marítimo, desde Santa María del Mar hasta Cortadura, convertida con notable diferencia en la zona más cara de la capital. Así, en esta vía se alcanza por primera vez los 4.000 euros por metro cuadrado, una cifra nunca vista en la ciudad, según este indicador. El dato supone, también, un aumento anual del 3,7%.

Estos 4.000 euros pone a todo el Paseo Marítimo a la altura, en coste de la vivienda, de las zonas más caras de Sevilla (Centro, Nervión y La Palmera), y por encima de la media de la ciudad de Málaga, que ya es la capital andaluza con el metro cuadrado más caro, al llegar a 3.652 euros (un 15,5% de subida en apenas un año. Hay que tener en cuenta que salvo la promoción construida en el solar de uno de los dos últimos chalés ubicados frente al mar, todo lo que se vende en el Paseo Marítimo de Cádiz es de segunda mano, aunque en muchos casos se ofertan viviendas de gran tamaño, algo poco habitual en el conjunto de la capital gaditana.

Lejos del Paseo, la zona más cara, según Idealista, es el área de Ayuntamiento-Catedral la que le sigue en coste, con 3.062 euros; y La Caleta-Viña, con 2.983 euros. Esta zona es un barrio en alza tanto en precio de la vivienda como en el coste de los alquileres. Lo más "barato" está en Mentidero-Alameda y en el Centro Histórico-plaza de España con precios que están entre los 2.700 y los 2.800 euros. Curiosamente, en esta ocasión el informe de Idealista no aporta información sobre barrios caros de Puerta Tierra como acostumbran a ser Bahía Blanca y La Laguna.

En cuanto al coste medio del alquiler, la ciudad se acerca al récord de 11,9 euros el metro cuadrado, al quedarse en 11,8 euros en octubre. Esta cifra se supera en la zona de Mentidero-Falla y Alameda, con 12,5 euros.