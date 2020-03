Primero han sido las mascarillas. Y ahora les toca el turno a otro tipo de instrumentos para los sanitarios, como viseras o trajes de seguridad. En esta guerra contra el Coronavirus cualquier arma es buena, y así lo han sabido ver muy pronto los portuenses, quienes ya se han vuelto a poner manos a la obra.

En este caso han sido el instituto Mar de Cádiz y SAFA quienes han usado el material que habitualmente utilizan en las clases para fabricar viseras de acetato - utilizando láminas de plástico iguales a las que se usan para encuadernar - o piezas para los trajes de protección. En el caso del Mar de Cádiz, que ya ha entregado un lote de viseras al hospital de Sanlúcar y al Reina Sofía de Córdona, la idea a partido de José Luis, un profesor de electrónica; mientras que en el caso de SAFA se trata de una iniciativa del grupo Safamaker.

No obstante, ellos no están siendo los únicos ya que a nivel particular también se están poniendo manos a la obra personas como Carlos Dávila y Marcos García, dos emprendedores que se habían animado a abrir MCad3D, un negocio de impresión en tres dimensiones y que se han visto sorprendidos por los acontecimientos. Ahora, mientras esperan una buena ocasión para abrir la tienda, han optado por fabricar también desde casa estas viseras que aunque no estén homologadas, son útiles a la hora de proteger a los sanitarios . Por el momento ellos ya han repartido cerca de 150 unidades que han ido directas a Alcalá Del Valle, al hospital Santa María de El Puerto, a las residencias de mayores Puerto Luz (Valdelagrana) y Las Canteras (Puerto Real), al hospital Puerta del Mar y a las prisiones de El Puerto.

No obstante, aunque el resultado ha sido bastante positivo, la producción se ralentiza ya que necesitan más material. Por ello, todos los interesado en ayudar o que puedan aportar su parte deben ponerse en contacto con ellos en sus redes sociales.