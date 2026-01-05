Lluvia de caramelos, regalos e ilusión en la cabalgata de Reyes de El Puerto

No seriamos nada sin las tradiciones. Lo repetitivo, eso que decora monótonamente cada año, se convierte en algo más que una mera celebración. Esa repetición va mucho más allá de cada Día de la Marmota que cada uno pueda vivir particularmente. Diga lo que se diga, y pese a quien le pese, las costumbres están para algo. “No desprecies las tradiciones que nos llegan de antaño; ocurre a menudo que las viejas guardan en la memoria cosas que los sabios de otro tiempo necesitaban saber”, dijo una vez J.R.R Tolkien, el famoso autor de El Señor de los Anillos. Y esta tarde de nuevo la cabalgata de Reyes Magos ha recordado a El Puerto que la ilusión, pese a todo lo bueno y lo malo, está por encima de todo.

Lleva pasando desde hace ya varios años, concretamente desde que David Calleja tomara la Concejalía, que el Cortejo Real (con vestidos impresionantes, detalles cuidados y un gusto estético incuestionable) se enfoca también al público adulto. Quizás por este motivo hoy El Puerto estaba a rebosar, lleno hasta los topes en una tarde que comenzó temprano y puntual, a las 16:00 horas, con la salida de los tres Reyes desde el Castillo de San Marco. Había ganas, y muchas; tanto es así que en esa primera parte del recorrido, donde el cortejo recorrió Micaela Aramburu y Fernán Caballero, las 12 carrozas que formaban la comitiva fueran a toda prisa. Apenas se podía dar un paso por la acera: carritos de bebé, niños pequeños y numeroso grupo de adultos que se extendían en un reguero infinito hasta la calle Santa Lucía. Tan solo eran las 16:15 horas, pero la tarde ya pintaba bien con una lluvia inmensa (y no es exagerar) de caramelos, peluches, juguetes, cheques regalos de agencias de viajes y balones (los más mayores seguro que habrán recordado sus años mozos intentando atrapar alguno). En total, según datos aportados por el Ayuntamiento, a lo largo del recorrido se han lanzado más de 70.000 kilos de caramelos. Y lo más importante de todo: es que los lanzamientos se mantuvieron durante todo el recorrido.

Los superhéroes también estuvieron presentes en el recorrido. / Miguel Gomez

Tras un leve parón entre Santa Lucía y la calle Valdés, donde la banda de música de cornetas y tambores Alfonso X El Sabio y la agrupación musical Santa María de la Esperanza han tenido que pasar sin tocar ninguna pieza en atención “a las personas con hipersensibilidad auditiva” - un compromiso que el Ayuntamiento había adquirido con la Asociación Autismo Santa María-, la fiesta continuó de camino a la plaza de la Noria, donde las carrozas entraron a lo grande (bengalas, papelillos y fuegos incluído) pasadas las 17:30 horas de la tarde.

La Reina de las Nieves, uno de los personajes de la cabalgata portuense. / Miguel Gomez

En ese tramo, uno de los más populares donde esperaba más cantidad de público, las carrozas del Cascanueces, la de las Coquineras , la del Gran Visir, la de la Estrella de Oriente, la de la Reina de las Nieves y la de la Reina de Oriente, la de los superhéroes y las de los tres Reyes se pudieron lucir como nadie. “Y si esto ha sido con cabalgatas todos los días imagínate si solo tuvieramos esta. ¿No sería mejor solo una pero muy grande?”, comenta un grupo de padres en la acera tras pasar la última carroza. Parece que la sensación de que esta cabalgata, a pesar de su gran calidad, podrías estar mejor. Es cierto que no ha sido de las más impresionantes. “Hay otras que han estado mejor”, asegura otro adulto haciendo referencia a todas las que se han programado a lo largo de la Navidad. Pero eso no dejan de ser solo opiniones. Y para gusto los colores. La gente espera más de Calleja. Y si el público pide es porque sabe que el concejal es capaz de eso y de más.

Por el momento, y si todo va bien, se espera que el Cortejo se recoja a eso de las 21:15 horas en el Castillo de San Marcos.

La cabalgata, a su paso por la calle Fernán Caballero. / Miguel Gomez

Tal y como recuerda Tolkien lo tradicional tiene un valor profundo que va más allá de la mera repetición. Todo se adapta a los tiempos, nada pierde su esencia. Siempre hay críticas y expectativas de mejora; pero lo que de verdad importa es que año tras año la cabalgata de Reyes de El Puerto nos enseña de que a pesar de lo malo, de los problemas y de las cosas feas de esta vida la ilusión es esperanza. Y ya lo dice el refrán: eso siempre es lo último que se pierde.