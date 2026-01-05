El Rey Baltasar, durante la Cabalgata.
El Rey Baltasar, durante la Cabalgata. / Miguel Gómez

Las imágenes de la Cabalgata de Reyes Magos en El Puerto 2026

El cortejo partió a las 16:00 horas y recorrió la ciudad en doce carrozas repartiendo caramelos y otras sorpresas

Lluvia de caramelos, regalos e ilusión en la cabalgata de Reyes de El Puerto

Miguel Gómez

05 de enero 2026 - 19:21

Más de 60.000 kilos de caramelos y chucherías, de los cuales unos 24.000 son sin gluten, jjuguetes, gusanitos, peluches o monedas de chocolate, ... Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente ha recorrido El Puerto junto a sus séquitos y comitiva compuesta por doce carrozas, repartiendo ilusión a la espera de la noche más mágica

Las imágenes de la Cabalgata de Reyes Magos en El Puerto 2026
1/56 Las imágenes de la Cabalgata de Reyes Magos en El Puerto 2026 / Miguel Gómez
