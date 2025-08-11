Lleno absoluto en la zarzuela 'La Revoltosa' del Musical Fest Caballero 2025 en El Puerto

Éxito rotundo la pasada semana en los jardines de las Bodegas Caballero, que volvieron a vestirse de gala para acoger una velada inolvidable. El enclave reunió nuevamente a un público entregado que disfrutó de La Revoltosa, joya inmortal de la zarzuela española, interpretada con maestría por la compañía Teatro Lírico Andaluz.

La edición 2025 del Musical Fest Caballero, organizada por la empresa portuense Eventic con la colaboración del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, que este año ha sumado la magia del flamenco de la Venta de Vargas, se consolida, así como una cita imprescindible que une tradición y modernidad, arte y patrimonio, situando a El Puerto de Santa María en el mapa de los grandes eventos culturales del país.

El teniente de alcalde de Fiestas, David Calleja, ha valorado muy positivamente esta nueva edición, destacando “el extraordinario nivel artístico y la cuidada producción que convierten al Musical Fest Caballero en un referente cultural que refuerza la oferta estival de calidad que queremos para El Puerto”.

Por su parte, la concejal de Turismo, Olga de Navas, ha subrayado “la importancia de vincular cultura, historia y patrimonio en espacios tan emblemáticos como Bodegas Caballero, lo que no solo enriquece la vida cultural de la ciudad, sino que también dinamiza la economía local y atrae turismo de calidad”.

Bajo la luna de una noche de verano y rodeados de la historia de estos jardines emblemáticos, los asistentes vivieron ayer una experiencia cultural de primer nivel.

La fuerza de la música, el encanto del libreto y la complicidad del público convirtieron la representación en un acontecimiento que reafirma a este género musical como plato estrella de los veranos portuenses por segundo año consecutivo.