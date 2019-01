Levantemos El Puerto lleva a pleno el tema de los animales de compañía

La oposición viene pisando fuerte de cara al próximo Pleno Ordinario, que se celebrará el miércoles a las 18:00 horas. A los puntos aportados por los otros partidos, destacan también los del grupo Levantemos, quienes llevarán a la sesión tres propuestas “muy importantes para nuestra ciudad”. En primer lugar, dicha agrupación pedirá al Equipo de Gobierno la modificación de la Ordenanza Municipal de Tenencia de Animales de Compañía. “El bienestar animal ha sido una cuestión olvidada por cuantos responsables políticos han pasado por la corporación, por lo que es más que necesario dar un giro absoluto a esta cuestión”. En este sentido, desde Levantemos se pedirán dos puntos: por un lado, que dicha modificación “se centre en el triángulo sacrificio, abandono y maltrato cero”, y por otro lado, la solicitud al Gobierno de que no se vuelva a usar pirotecnia ruidosa en los eventos municipales “ya que causa graves consecuencias negativas en los animales”. En concreto, desde este partido, han tenido a bien recordar que hace cuatro años (cuando se aprobó esta ordenanza), se registraron “muchas y diversas carencias que no fueron tenidas en cuenta a pesar de las alegaciones realizadas por las protectoas de nuestra ciudad, como Uprocanes”. A este punto, tambien le seguirán otros dos. El primero de ellos se centrará en proponer la creación de un reglamento donde se regule el uso del dinero público que desde el Ayuntamiento reciben los partidos políticos locales y donde también se muestren las cuentas de dichos grupos. “Hace dos años ya elevamos esta propuesta y fue aprobada; sin embargo, y a pesar de que ya existe un reglamento que ya está elaborado, no se lleva a Pleno”, aclaran. “No entendemos qué intereses hay detrás para no dar salida a un trabajo ya realizado”. Finalmente, y como tercer punto, Levantemos ha querido resaltar el “grave problema” de las subvenciones a los colectivos sociales. “En nuestra ciudad hay muchos colectivos sociales que realizan una labor encomiable, y que no está cubierta por ninguna administración. Estos proyectos se subvencionan anualmente, pero en el 2018 prácticamente ninguno de ellos ha recibido la cuantía correspondiente. Por ello instamos a los responsables a que otorge dichas ayudas”.