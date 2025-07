Julio Álamo culmina en Japón su aventura ToroEnMoto tras 21.000 kilómetros y 11 países recorridos

Julio Álamo, motoviajero madrileño y esencia del proyecto ToroEnMoto, ha alcanzado el último toro de Osborne del planeta, ubicado en Matsunoyama Onsen, Japón. Con su llegada, culmina un viaje de más de 21.000 kilómetros a través de 11 países, que ha compartido con su Triumph Tiger 1200 Rally Explorer.

Lo que empezó en 2017 como un reto de fin de semana para visitar los toros de Osborne en España, se ha convertido con los años en un proyecto con alma. Julio se propuso entonces localizar y visitar todas las figuras del toro de Osborne aún en pie, que suman cerca de 100 en total: 89 en España, 4 en México, 1 en Dinamarca y esta última en Japón. Este toro final, conocido como Black Symbol, fue instalado en julio de 2018 durante la Trienal de Arte Echigo‑Tsumari por el artista Santiago Sierra, y posteriormente pasó a formar parte de la colección permanente tras recibir el respaldo de la comunidad local.

Más que un viaje, ha sido una transformación, explica Julio: “He cruzado países, sí… pero sobre todo he atravesado miedos, preguntas, cansancio y emoción. Este toro representa no solo un destino, sino una conquista personal. Es el cierre de un círculo que empecé cuando solo buscaba una excusa para volver a montar en moto”.

Una travesía entre continentes y culturas

La aventura arrancó el pasado 3 de mayo en El Puerto de Santa María, desde donde Julio inició el camino hacia Oriente. A lo largo de más de dos meses recorrió Italia, Grecia, Turquía, Georgia, Armenia, Kazajistán, Rusia, Kirguistán, Mongolia y finalmente Japón. En el camino durmió en yurtas, cruzó desiertos, afrontó pasos de montaña, embarcó en varios ferrys, fue acogido en motoclubs e incluso tuvo frente a él al mismísimo Gengis Khan.

La llegada a Matsunoyama Onsen fue celebrada con un acto de bienvenida en el que participaron más de 120 personas, incluyendo autoridades locales de la ciudad de Tokamachi, representantes del sector turístico y cultural de la región, 72 estudiantes del colegio Matsunoyama Gakuen, emisoras de radio, periodistas y un equipo de televisión de la cadena NHK. El evento incluyó un ritual tradicional de oración por un regreso seguro y un emotivo intercambio cultural con los escolares. Fue una celebración de la aventura, el símbolo compartido y la conexión entre dos culturas aparentemente distantes.

Para afrontar este recorrido largo y exigente, Julio ha confiado en una Triumph Tiger 1200 Rally Explorer, una moto preparada para rutas de aventura y terrenos imprevisibles. No ha sido la protagonista de la historia, pero sí una aliada fundamental: robusta, fiable y cómoda para resistir semanas de conducción en solitario a través de paisajes extremos. La máquina cumplió su papel, pero quien realmente llevó las riendas ha sido Julio: con su determinación, resiliencia y hambre de ruta.

ToroEnMoto: un proyecto con identidad propia

ToroEnMoto ha conectado arte, territorio, memoria colectiva y experiencia personal. Cada toro visitado ha sido un checkpoint no solo geográfico, sino emocional. Es una narrativa en movimiento que combina aventura, historia y búsqueda personal. Un viaje de largo recorrido que ha inspirado a muchos a encontrar su propio motivo para arrancar.

Aunque el toro japonés simboliza el cierre de una etapa, no necesariamente marca el final. Julio no descarta continuar rodando más allá de Asia y convertir esta travesía en una auténtica vuelta al mundo. Lo que empezó como una excusa de fin de semana se ha transformado en algo mucho más profundo: una historia sobre cómo una simple idea puede cambiarlo todo si decides ponerla en marcha. Porque, al final, los grandes viajes no se miden en kilómetros, sino en lo que te transforman por dentro.