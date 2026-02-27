Izquierda Unida denuncia un nuevo retraso en el pago de nóminas en El Puerto

Izquierda Unida denuncia un nuevo retraso en el pago de las nóminas a la plantilla municipal, "una situación que ya se ha convertido en un escándalo sostenido en el tiempo por la incapacidad manifiesta del equipo de gobierno del Partido Popular, con Germán Beardo a la cabeza", denuncian.

"Los incumplimientos se arrastran desde hace meses. Mes tras mes, las trabajadoras y trabajadores municipales se ven obligados a soportar retrasos injustificables en el cobro de sus salarios, mientras el gobierno local actúa con una pasividad insultante. Izquierda Unida ha advertido en innumerables ocasiones de esta deriva, tanto en plenos como en comparecencias públicas, sin que el Ejecutivo municipal haya mostrado el más mínimo propósito de rectificación", añaden.

El portavoz del grupo municipal, José Luis Bueno, ha sido rotundo al afirmar que “lo que está ocurriendo es una auténtica vergüenza. No se puede gestionar un ayuntamiento como si las nóminas fueran un asunto secundario. Estamos hablando del sustento de familias enteras, de personas que cumplen cada día con su trabajo mientras el gobierno incumple el suyo”.

Asimismo, ha denunciado que “esto no es un retraso puntual, es una cadena de impagos encubiertos que evidencia desorganización, falta de previsión y una alarmante indiferencia. Al Partido Popular le da exactamente igual el daño que está provocando. Esa es la realidad, por mucho que intenten maquillarla”.

Desde Izquierda Unida se exige una solución inmediata, garantías firmes de que esta situación no volverá a repetirse y la asunción de responsabilidades políticas.

“La paciencia de la plantilla municipal no es infinita. Y la nuestra tampoco. No vamos a normalizar que cobrar a tiempo sea un privilegio cuando es un derecho básico”, ha concluido Bueno.

La formación advierte de que continuará señalando cada incumplimiento y utilizando todos los mecanismos políticos e institucionales a su alcance hasta que el gobierno municipal deje de jugar con el salario y la dignidad de sus trabajadoras y trabajadores.