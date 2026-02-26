IU El Puerto exige soluciones urgentes ante los impagos a las trabajadoras del servicio de limpieza

La plantilla de Mayse, en la protesta que han llevado a cabo hace unos días.

Izquierda Unida, a través de su portavoz municipal, José Luis Bueno, ha registrado una pregunta para su debate en el próximo Pleno ordinario en la que solicita explicaciones y medidas urgentes ante los reiterados retrasos en el cobro de las nóminas por parte de las trabajadoras del servicio de limpieza adjudicado a la empresa Mayse.

Según ha trasladado el portavoz municipal, las empleadas llevan meses denunciando retrasos en sus salarios, una situación que se suma a la precariedad e incertidumbre provocadas por un contrato que lleva años caducado y pendiente de una nueva licitación.

Bueno ha señalado que “no es admisible que las trabajadoras tengan que soportar retrasos en sus nóminas mientras el Ayuntamiento mira hacia otro lado. Estamos hablando de salarios que sostienen familias, de personas que cumplen cada día con su trabajo y que merecen estabilidad y respeto”.

El portavoz ha subrayado que esta situación “no sólo afecta a las trabajadoras, sino que también pone en entredicho la capacidad de gestión y fiscalización del equipo de gobierno sobre un servicio esencial para la ciudad”.

Desde Izquierda Unida se ha preguntado qué medidas concretas va a adoptar el equipo de gobierno para garantizar el pago puntual de las nóminas y qué calendario maneja para aprobar definitivamente un nuevo pliego que sustituya al contrato actualmente caducado. “Es imprescindible que el equipo de gobierno actúe con responsabilidad, garantice los derechos laborales y ponga fin a una situación que se prolonga demasiado en el tiempo. No podemos normalizar la precariedad en los servicios públicos”, ha concluido Bueno, quien ha reclamado transparencia, compromiso y soluciones inmediatas.

Desde IU esperan que en el próximo Pleno se ofrezcan respuestas claras y un calendario concreto que permita resolver definitivamente este problema.