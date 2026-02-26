Doblete de plenos municipales en El Puerto tras suspenderse la sesión de febrero

Maratón de plenos municipales el que se vivirá el próximo viernes 6 de marzo en El Puerto, tras acordar la junta de portavoces recuperar la sesión de febrero, suspendida por la situación de emergencia a causa de los temporales, y celebrarla en la misma jornada del pleno ordinario de marzo.

Además se celebrará también la junta General de la empresa municipal de vivienda, Suvipuerto, también prevista para el mes pasado y que tampoco se pudo celebrar.

En principio el primero de los plenos se ha fijado para las nueve de la mañana, y el segundo se fijará a las once, aunque seguramente se celebrará más tarde, debido a la cantidad de asuntos previstos en el orden del día del pleno de febrero.

Por lo que respecta a la Junta General de Suvipuerto, el motivo es la inadmisión de los recursos presentados por el grupo municipal Vox El Puerto y la ratificación de los acuerdos aprobados en la Junta General celebrada el pasado 30 de diciembre, en la que se aprobaron los nuevos estatutos de la entidad, que contemplan entre otras cosas nuevas competencias para la sociedad municipal, como la promoción, gestión y ejecución de aparcamientos, así como "a promoción, planificación, desarrollo y ejecución de actuaciones que potencien y desarrollen la economía de la ciudad, permitiendo por ejemplo la construcción, promoción y gestión de parques industriales, comerciales y ganaderos, edificios industriales, de oficinas y demás instalaciones propias de las empresas.