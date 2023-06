"Con esta novela he querido hacer un homenaje a la Playa de Fuentebravía"

La escritora Montse Arispón (Sevilla. 1972) dará a conocer este próximo lunes, día 12, en el Bar Vicente - Los Pepes, ubicado junto a la Plaza de Abastos de El Puerto de Santa María, su nueva novela, Mar de septiembre, editada en la colección de temática romántica Milamores. El acto dará comienzo a las 19:00 horas y será presentado por el también profesor y escritor Francisco Muñoz Mora, quien a su vez fue docente durante varios años de la propia autora del libro.

Montse Arispón ha estado este fin de semana en la Feria del Libro de Madrid, donde ha firmado ejemplares de su nueva novela, que es el noveno libro que publica, y que se viene a sumar a otros títulos como Diván de terciopelo rojo, Vida de nadie y Calla, la mayor parte de los cuales, además de varios poemarios publicados con anterioridad, habían sido autoeditados por la autora. En esta ocasión, sin embargo, su novela ha sido publicada en una editorial especializada, obteniendo mayor reconocimiento del público y de la crítica.

Aunque en otros títulos de esta escritora El Puerto aparece de forma esporádica como telón de fondo, en esta ocasión la ciudad portuense, en concreto la Playa de Fuentebravía, viene a ser un personaje más de la novela. Montse Arispón lleva esta ciudad muy presente en su memoria, ya que vivió su preadolescencia en El Puerto, entre 1981 y 1985, llegó con 9 años de edad y realizó sus estudios en el colegio Sericícola, donde fue alumna del profesor que hará la presentación de su libro.

De aquella época, en la que residió con su familia por motivos laborales en la localidad (su padre era empresario), ha mantenido muchos recuerdos, en especial la Playa de Fuentebravía, paraíso que descubrió y al que vuelve cada vez que necesita reflexionar o poner en orden sus ideas, haciendo una escapada desde Utrera, la localidad sevillana en la que reside de forma habitual.

La trama de la nueva novela de Montse Arispón comienza cuando una mujer de mediana edad con una vida acomodada está en su casa arreglándose para ir a una cena y le dice a su marido que lo deja. A partir de ese momento y de esa inesperada decisión, ella se refugia en Fuentebravía, en un piso, donde baja a la playa con frecuencia para reflexionar sobre su vida y se pregunta qué momentos a lo largo de su existencia la han empujado a esa situación, en la que ha decidido abandonarlo todo sin ninguna causa aparente.

La amistad que entabla en la playa con una mujer mayor, que recoge conchas en la orilla para practicar unos extraños rituales marinos, completan una historia romántica y existencial, de gran calidad literaria, que no deja indiferente al lector, a tenor de la aceptación que está teniendo en la feria del libro de Madrid y en otros eventos en los que también ha participado desde el 10 de abril, fecha de publicación de la obra.

"Con esta novela", confiesa, "yo le he querido hacer un homenaje a El Puerto, y sobre todo a Fuentebravía, porque es una de las playas donde más iba durante los años de mi preadolescencia y siempre me ha gustado muchísimo. Es un lugar muy especial, lo era cuando iba con mis padres y también ahora, cuando puedo escaparme para disfrutar de la playa con mis hijos. Siempre tiendo a ir para allá, aunque mi economía no me permite quedarme muchos días".

Curiosamente, y a pesar de que lleva años escribiendo de manera continuada y formándose en las técnica de la escritura creativa y la poesía, esta es la novela que está relanzando la carrera literaria de Montse Arispón. Son muchas las felicitaciones que ha recibido en el stand de la revista literaria en el que está firmando sus libros estos días. "Mar de septiembre contiene una historia de fácil lectura, es un libro corto en cuanto a extensión, una novela que no he querido recargar, para dejar algo muy limpio".

En la presentación de este próximo lunes en el Bar Vicente, el público podrá conocer a la escritora, una enamorada de El Puerto, que cada vez que puede envía a sus personajes "al rincón de pensar", que en esta ocasión, como en otras, sigue siendo la orilla del mar.