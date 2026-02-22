La Misericordia entrega en El Puerto el Cerillo de Honor a Angelita Pedregal Valenzuela

La hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora de la Piedad ha presentado este fin de semana el IX Cartel Piedad de Vida por los Donantes de Órganos y ha entregado el Cerillo de Honor. El acto tuvo lugar en los salones parroquiales de la Basílica, con gran asistencia de cofrades y devotos. El IX Cartel Piedad de Vida es una pintura de Pepe Luis Marín que subraya la importancia de la donación de órganos y quiere concienciar sobre la necesidad de efectuarlas. Titulada 'Vengo a ofrecer mi corazón', fue presentada por Jaime Galán, mayordomo de la hermandad. Al acto asistió en representación municipal el concejal de Economía y Hacienda, Millán Alegre.

Asimismo, se entregó el Cerillo de Honor, máximo galardón que se concede a hermanos y devotos que han dedicado parte de su vida a la hermandad, y que en esta ocasión recayó en Angelita Pedregal Valenzuela. La galardonada, hermana desde hace más de 60 años, es la primera mujer que recibe este reconocimiento. Desde la institución, encabezada por el hermano mayor, Manuel Benítez, se destacó que la familia del marido de Angelita fue la que donó la imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia, de cuya bendición se han cumplido 75 años el pasado 1 de febrero. Fernando Merchante, nieto de la premiada, se encargó de presentarla. En el marco de este encuentro tan especial, también se desveló la identidad de la persona que tendrá el honor de encender, el próximo Martes Santo, el cirio 'Piedad de Vida' en la candelería del paso de Nuestra Señora de la Piedad. Será Cristina Vargas, trasplantada de pulmón.