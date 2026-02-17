El Cristo de la Veracruz preside este lunes el Vía-Crucis del Consejo en El Puerto

El próximo lunes, 23 de febrero, primer lunes de Cuaresma, se realizará el tradicional Vía Crucis que organiza el Consejo Local de Hermandades y Cofradías, que en esta edición será presidido por la imagen del Santísimo Cristo de la Veracruz, titular de la hermandad del mismo nombre.

La jornada comenzará con el traslado de la imagen desde la Parroquia de San Joaquín hacia la Basílica de Nuestra Señora de los Milagros, donde se celebrará la Solemne Eucaristía, previa al ejercicio del Vía Crucis, que se iniciará tras finalizar la misma, recorriendo las calles de la ciudad de vuelta hacia su templo.

El Consejo agradece a Miguel Naveiro la realización del cartel anunciador de este acto.